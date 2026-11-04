Atletico Madrid 0-2 Bayern Munich: Món quà đến Vincent Kompany

ANTD.VN - Giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân nhà của Atletico Madrid, Bayern Munich thẳng tiến vào top 8. Chiến thắng này còn là món quà đầy ý nghĩa gửi tới HLV Vincent Kompany đang trong quá trình hồi phục sức khỏe ở Đức.

Rạng sáng 4-11, Bayern Munich hành quân đến sân Metropolitano với tham vọng giành trọn 3 điểm. Đại diện nước Đức thiếu vắng một số cái tên nổi bật như Luis Diaz, Musiala, Salibari vì chấn thương. Đáng chú ý, HLV Vincent Kompany không thể cùng toàn đội tới Tây Ban Nha, trợ lý Rene Maric là người dẫn dắt “Hùm xám” thay ông trong chuyến làm khách này.

Đội khách thể hiện sự áp đảo khi họ cố gắng dồn ép đối phương ngay từ tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Atletico Madrid dưới thời Diego Simeone chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu. Jan Oblak và các đồng đội vẫn đứng vững trước hàng loạt đòn tấn công của nhà đương kim vô địch nước Đức. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang đầu hiệp 2, thế trận vẫn bế tắc cho đội khách, khi họ cầm bóng 64% nhưng vẫn không thể chọc thủng mành lưới của Oblak. Bước ngoặt tới ở phút 53, khi Lennart Karl chớp thời cơ từ pha xử lý lóng ngóng của Le Normand để mở tỉ số trận đấu.

Lennart Karl là cầu thủ mở tỉ số trận đấu (Ảnh: Getty Images)

Bị dẫn trước, Atletico bừng tỉnh và bắt đầu phản đòn. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể có điều mình cần là bàn gỡ hòa, bởi Bayern Munich không chỉ sắc sảo trong khâu tấn công, mà còn sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn. Họ lập tức phân công quây ráp mỗi khi mất bóng, đồng thời tổ chức phòng thủ nhiều lớp để hạn chế hàng công giàu tính đột biến của đối thủ.

Thậm chí, Atletico Madrid còn suýt thủng lưới thêm lần nữa ở phút 69, may mắn là Harry Kane đã rơi vào thế việt vị. Nhưng chỉ ít lâu sau, Konrad Laimer đặt dấu chấm hết cho thầy trò Diego Simeone bằng pha dứt điểm quyết đoán ở phút 73.

Laimer ấn định kết quả trận đấu sau cú sút đầy hiểm hóc (Ảnh: Getty Images)

Những phút cuối cùng chứng kiến Atletico Madrid tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số trong vô vọng. Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu có lẽ là pha xô xát giữa Stanisic và Giuliano Simeone.

Chiến thắng này đưa Bayern Munich bước vào top 8, và là món quà động viên tinh thần HLV Vincent Kompany, người vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. Còn Atletico đối diện với nguy cơ bị loại từ vòng League Phase, khi chỉ hơn đội xếp thứ 25 là Sabah 1 điểm.