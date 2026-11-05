Đội tân binh của Fabregas lập kỷ lục thắng đậm nhất lịch sử Champions League

ANTD.VN - Como vừa tạo nên một trong những chiến thắng gây chấn động nhất lịch sử Champions League khi đánh bại Lens 9-1 ngay trên sân khách, rạng sáng 5-11. Đội bóng của HLV Cesc Fabregas không chỉ cân bằng kỷ lục thắng với cách biệt lớn nhất tại giải đấu mà còn trở thành CLB khách đầu tiên ghi được 9 bàn trong một trận thuộc vòng đấu chính.

Trên sân nhà Bollaert-Delelis, Lens đã trải qua 90 phút ác mộng trước một Como chơi tấn công gần như không thể ngăn cản. Đội chủ nhà chỉ có được bàn thắng danh dự nhờ công Ruben Aguilar ở phút 65, trong khi đại diện Italia liên tiếp xé lưới đối phương tới 9 lần, khép lại trận đấu với tỉ số không tưởng 9-1.

Como lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu (Ảnh: Como)

Trong đó, Douvikas lập hattrick và 6 bàn còn lại được chia đều cho Nico Paz, Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Liberali, Baturina và Papaccioli. 3 bàn ghi được cũng giúp tiền đạo người Hy Lạp Douvikas nâng tổng số bàn thắng tại Champions League mùa giải năm nay lên 6, tạm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Chiến thắng với cách biệt 8 bàn giúp Como cân bằng kỷ lục về cách biệt lớn nhất trong một trận đấu thuộc vòng đấu chính Champions League. Trước đó, Liverpool từng đánh bại Besiktas 8-0 năm 2007, còn Real Madrid cũng có chiến thắng tương tự trước Malmo năm 2015.

Como đang chơi quá thuyết phục (Ảnh: Jean-François Badias/AP)

HLV Cesc Fabregas và học trò đi vào lịch sử Champions League (Ảnh: Como)

Đội bóng Italia trở thành CLB khách đầu tiên ghi được 9 bàn trong một trận đấu thuộc vòng đấu chính Champions League, nếu không tính các trận diễn ra trên sân trung lập.

Họ cũng là đội bóng thứ hai trong lịch sử giải đấu ghi được 9 bàn trong một trận, sau Bayern Munich với chiến thắng 9-2 trước Dinamo Zagreb năm 2024. Đáng nói, đây mới là lần đầu tiên Como góp mặt ở sân chơi C1 châu Âu, điều càng khiến kỳ tích của họ thêm ấn tượng.

Lúc này, Como đang có 9 điểm sau 4 lượt trận (chỉ có 1 trận thua trước Feyenoord), xếp thứ 4 vòng phân hạng sau Arsenal, Real Madrid và PSG.