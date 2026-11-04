Cunha hóa người hùng, MU chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng

ANTD.VN - Rạng sáng 4-11, tiếp đón AS Roma trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League, MU mang trên vai áp lực nặng nề sau 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. "Ghế nóng" của HLV Michael Carrick vì thế càng trở nên đáng chú ý, khi đội bóng thành Manchester rất cần một kết quả tích cực để vực dậy tinh thần.

So với những trận đấu trước, sự điều chỉnh nhân sự chưa như việc đưa Kobbie Mainoo trở lại đội hình xuất phát chưa thể giúp MU cải thiện bộ mặt thi đấu. Đội chủ sân Old Trafford nhập cuộc thiếu chủ động, tuyến giữa thường xuyên để mất quyền kiểm soát, còn hàng phòng ngự bộc lộ nhiều khoảng trống. Những sai sót liên tiếp nhanh chóng khiến Quỷ đỏ phải trả giá.

Phút 11, từ tình huống Mainoo để mất bóng ở giữa sân, Rodrigo Mora tung đường chuyền dài lên phía trên. Matias Soule tận dụng tốc độ để thoát xuống, trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ thành Senne Lammens, mở tỉ số cho AS Roma.

MU (đỏ) bị dẫn 2 bàn và suýt kéo dài chuỗi trận thảm hại (Ảnh: Conor Molloy/ProSports/Shutterstock)

Bruno Fernandes thắp hy vọng cho MU bằng bàn gỡ 1-2 đầu hiệp 2 (Ảnh: Sportsphoto)

Hàng thủ MU tiếp tục trải qua những phút thi đấu đáng quên. Đến phút 18, Ayden Heaven để bóng chạm tay trong vòng cấm khi cố gắng ngăn cản pha dứt điểm của đối phương. Trọng tài Jesus Gil lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Donyell Malen thực hiện thành công, nhân đôi cách biệt cho Roma.

Bị dẫn trước 2 bàn khi trận đấu mới trôi qua chưa đầy 20 phút, MU rơi vào tình thế vô cùng bất lợi.

Sau giờ nghỉ, MU tiếp tục gặp tổn thất về lực lượng khi Carlos Baleba dính chấn thương. Youri Tielemans được đưa vào sân thay thế, nhưng sự điều chỉnh này chưa lập tức tạo ra khác biệt.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 55. Trong một tình huống tranh chấp trong vòng cấm, Mancini có pha va chạm với Matheus Cunha và trọng tài quyết định cho MU hưởng phạt đền.

Bruno Fernandes là người nhận trách nhiệm thực hiện cú sút. Đội trưởng MU không thể đánh bại thủ môn Devis Vasquez ở lần dứt điểm đầu tiên, nhưng trọng tài xác định thủ thành AS Roma đã di chuyển trước khi bóng được đá. Quả phạt đền được thực hiện lại và lần này Bruno không bỏ lỡ cơ hội, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 58.

Bàn thắng giúp MU tìm lại sự hưng phấn. Sau nhiều nỗ lực, MU cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ hòa ở phút 83. Từ quả tạt của Bruno Fernandes, trung vệ Balerdi phá bóng không thành công, tạo điều kiện để Matheus Cunha xuất hiện đúng lúc, dứt điểm ở cự ly gần 5m, đánh bại Vasquez và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Cunha là người hùng của MU (Ảnh: Getty Images)

HLV Carrick cuối cùng cũng có thể nở nụ cười (Ảnh: Adam Vaughan/EPA)

Chưa kịp ổn định lại đội hình sau bàn thua, AS Roma tiếp tục phải nhận thêm đòn đánh quyết định. Phút 86, Shea Lacey có đường chuyền thuận lợi để Cunha băng lên dứt điểm. Cú sút của tiền đạo người Brazil đưa bóng chạm mép trong cột dọc rồi đi vào lưới, hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2 ngoạn mục cho MU.

Chỉ trong vòng 3 phút, Cunha ghi liên tiếp hai bàn thắng, biến thế trận tưởng như đã nằm trong tay AS Roma thành lợi thế dành cho đội chủ nhà.

Dù vậy, trận đấu vẫn chưa khép lại trong sự trọn vẹn với cá nhân Cunha. Phút 90+1, tiền đạo này phải nhận thẻ đỏ và rời sân. MU buộc phải thi đấu trong những phút cuối với bất lợi về quân số, nhưng vẫn bảo toàn được chiến thắng quý giá.

Màn ngược dòng tại Old Trafford không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp MU chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, giảm áp lực sa thải đối với HLV Michael Carrick. Sau 4 lượt trận vòng phân hạng Champions League, đội bóng thành Manchester vươn lên vị trí thứ 17 với 6 điểm.