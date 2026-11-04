Huyền thoại quần vợt Rafael Nadal vào ban lãnh đạo Real Madrid

ANTD.VN - Real Madrid vừa công bố kế hoạch đưa Rafael Nadal, một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt thế giới, tham gia ban lãnh đạo CLB. Nếu được Đại hội đồng thành viên thông qua vào ngày 21-11 tới, huyền thoại sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam sẽ chính thức đảm nhận vai trò mới tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mới đây, Real Madrid xác nhận ban lãnh đạo CLB đã thống nhất đề xuất bổ nhiệm Rafael Nadal làm thành viên Hội đồng quản trị. Phương án này sẽ được trình lên Đại hội đồng thành viên trong cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 21-11 để xem xét và thông qua.

Real Madrid đưa huyền thoại Rafael Nadal vào ban lãnh đạo (Ảnh: RMFC)

Quyết định được đưa ra dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Florentino Perez, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ lâu năm giữa Real Madrid với tay vợt từng thống trị làng quần vợt thế giới. Nếu nhận được sự đồng thuận của các thành viên, Nadal sẽ không còn chỉ đồng hành với đội bóng trên cương vị một người hâm mộ đặc biệt mà trực tiếp tham gia vào bộ máy quản lý CLB.

Hiện Nadal mang danh hiệu hội viên danh dự của Real Madrid, với mã hội viên số 67.778. Trong nhiều dịp đặc biệt, anh cũng được CLB mời thực hiện nghi thức giao bóng danh dự tại sân Santiago Bernabeu, ghi dấu mối liên hệ thân thiết giữa hai biểu tượng thể thao hàng đầu Tây Ban Nha.

Rafael Nadal là một trong những tượng đài lớn nhất mà quần vợt thế giới từng sản sinh. Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, tay vợt người Tây Ban Nha giành tổng cộng 92 danh hiệu đơn, nổi bật là 22 chức vô địch Grand Slam.

Bên cạnh đó, Nadal còn sở hữu 2 huy chương vàng Olympic, 5 lần cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang Davis Cup và từng vươn lên vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng quần vợt nam.

Việc Real Madrid lựa chọn Nadal vào bộ máy lãnh đạo vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một quyết định nhân sự thông thường. Đây còn là sự kết nối giữa hai biểu tượng thể thao Tây Ban Nha, nơi những giá trị về bản lĩnh, khát vọng chiến thắng và tinh thần cống hiến được đặt ở vị trí trung tâm.