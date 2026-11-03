FPT Play sở hữu bản quyền World Cup U17 có Việt Nam tranh tài

ANTD.VN - Chiều 3-11, FPT Play công bố là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Vòng chung kết FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại Việt Nam, trong đó có các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt.

Với mong muốn đưa giải đấu tiếp cận với đông đảo khán giả, FPT Play tiếp tục trở thành đơn vị dịch vụ truyền hình sẽ phát sóng trọn vẹn Vòng chung kết FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại lãnh thổ Việt Nam. Khán giả trong nước có thể theo dõi giải đấu trên các nền tảng của đơn vị, bao gồm các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại vòng bảng.

FPT Play cho biết đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu thưởng thức những trận cầu nghẹt thở tại World Cup U17 của người hâm mộ trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội…

Đại diện FPT Play cho biết, việc FPT Play cùng phối hợp không chỉ mở rộng lựa chọn nền tảng theo dõi World Cup U17-2026 mà còn góp phần tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ Việt Nam khi thi đấu và khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.

World Cup U17 sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12 tại Qatar. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng và tổ chức tổng cộng 104 trận đấu. Đây là kỳ FIFA U17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Từ vòng 1/16 trở đi, giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Đội tuyển U17 Việt Nam là đội tuyển duy nhất đến từ Đông Nam Á, giành quyền tham dự giải sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết giải đấu.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Ba đối thủ mang đến những thử thách khác nhau: Bỉ được đánh giá cao ở nền tảng kỹ thuật, phối hợp và tư duy chiến thuật; New Zealand có thể gây sức ép bằng thể hình, tranh chấp và bóng bổng; còn Mali sở hữu tốc độ, sức mạnh và cường độ hoạt động cao.

Dựa trên thể thức thi đấu, 12 đội đứng đầu bảng và 12 đội xếp thứ hai cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Các vòng tiếp theo được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp.

Việc lần đầu tham dự vòng chung kết giúp các cầu thủ U17 Việt Nam có cơ hội thi đấu với những đội tuyển trẻ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau. Bên cạnh đó, người hâm mộ trong nước cũng sẽ có dịp theo dõi đội tuyển ở sân chơi cấp thế giới.