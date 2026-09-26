Khai mạc Giải Pickleball Văn hoá Việt 2026

ANTD.VN - Sáng 26/9/2026, tại sân Dai Kim Pickleball Complex (phường Định Công, Hà Nội), Giải Pickleball Báo Văn hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026” diễn ra trong không khí sôi nổi, nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn hóa (28/3/1957 – 28/3/2027).

Giải đấu do Báo Văn hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Diamond Communication và Công ty Cổ phần V-Global Holdings tổ chức, quy tụ gần 300 vận động viên tranh tài tại ba hạng mục: Giải Lãnh đạo, Giải Văn nghệ sĩ - Truyền thông và Giải Phong trào. Cơ cấu các hạng mục được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, tính công bằng và mục tiêu giao lưu, kết nối.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng biên tập báo Văn hoá, Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Anh Vũ bày tỏ mong muốn, thông qua thể thao để kết nối cộng đồng, góp phần lan toả những giá trị văn hóa tốt đẹp, lan tỏa tinh thần sống khoẻ, sống tích cực

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng biên tập báo Văn hoá, Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Anh Vũ bày tỏ mong muốn, thông qua thể thao để kết nối cộng đồng, góp phần lan toả những giá trị văn hóa tốt đẹp, lan tỏa tinh thần sống khoẻ, sống tích cực trong mỗi người.

Chính từ mong muốn ấy, giải pickleball 2026 Văn hóa Việt được tổ chức với dấu ấn riêng: lấy thể thao làm nhịp cầu kết nối, lấy văn hoá làm nền tảng căn bản, với tinh thần kết nối cộng đồng và giá trị văn hoá.

Giải đấu quy tụ những vận động viên từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề với nhiều nội dung dành cho giới lãnh đạo, văn nghệ sĩ, giới truyền thông và đông đảo người chơi phong trào."

Điểm nhấn của Giải Pickleball Báo Văn hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026” là cơ cấu tiền thưởng dành cho 3 nội dung Giải Phong trào, với tổng giá trị 240 triệu đồng.

Tại mỗi nội dung, Ban Tổ chức trao 1 giải Vô địch (40 triệu đồng, cúp, huy chương và chứng nhận); 1 giải hạng Nhì (20 triệu đồng, huy chương và chứng nhận); 2 giải đồng hạng Ba: 10 triệu đồng/giải, huy chương và chứng nhận.

Đối với Giải Lãnh đạo và Giải Văn nghệ sĩ - Truyền thông, mỗi hạng mục có một giải Vô địch, một giải hạng Nhì và hai giải đồng hạng Ba. Các cặp đạt giải được trao cúp, huy chương, chứng nhận và quà tặng của nhà tài trợ.

Trong thời gian diễn ra Giải, các hoạt động tại “Không gian Văn hóa Việt” được tổ chức song song với hoạt động thi đấu, gồm khu vực check-in, “Trạm dừng chân Văn hóa”, khu trải nghiệm văn hóa, trò chơi tương tác và các gian hàng giới thiệu sản phẩm của đơn vị đồng hành, tài trợ.

Không gian này góp phần tăng cường trải nghiệm cho vận động viên, khách mời và khán giả; đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác đồng hành giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, kết nối với cộng đồng trong một sự kiện thể thao, văn hóa giàu bản sắc.

Giải Pickleball Báo Văn hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026” diễn ra trong 2 ngày (Thứ Bảy, ngày 26/9/2026 và Chủ nhật, ngày 27/9/2026).

Thông qua quy mô chuyên nghiệp, sự chuẩn bị chu đáo cùng chuỗi hoạt động bên lề đặc sắc, giải đấu kỳ vọng sẽ khép lại một mùa giải thành công rực rỡ, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các vận động viên, đại biểu và đông đảo người yêu mến thể thao.