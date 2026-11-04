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Xác định 19 đội vào vòng loại trực tiếp

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Lê Vinh

ANTD.VN - Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active đã xác định được 19 trên tổng số 64 đội vào vòng loại trực tiếp 1/32.

VÒNG 1/32

  • THPT Quốc Oai (Nhất A) - Nhì Ô
  • THPT Xuân Phương (Nhất B) - Nhì P
  • THPT Hoài Đức C (Nhất C) - Nhì Q
  • THPT Tự Lập (Nhất D) - Nhì R
  • THPT Wellsrping (Nhất Đ) - Nhì S
  • Nhất E - Nhì T
  • THPT Nguyễn Quốc Trinh (Nhất F) - Nhì U
  • THPT Đồng Quan (Nhất G) - Nhì Ư
  • THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất H) - Nhì V
  • THPT Nguyễn Du Thanh Oai (Nhất I) - Nhì X
  • THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Nhất J) - Nhì Y
  • Nhất K - Nhì Z
  • Nhất L - Nhì W
  • Nhất M - Nhì AA
  • Nhất N - Nhì BB
  • Nhất O - Nhì CC
  • Nhất Ô - (Nhì A) THPT Đại Mỗ
  • Nhất P - (Nhì B) THPT Lê Văn Thiêm
  • Nhất Q - (Nhì C) THPT Khương Hạ
  • Nhất R - Nhì D
  • Nhất S - (Nhì Đ) THPT Huỳnh Thúc Kháng
  • Nhất T - Nhì E
  • Nhất U - (Nhì F) THPT Cầu Giấy
  • Nhất Ư - (Nhì G) THPT Phú Xuyên A
  • Nhất V - (Nhì H) THPT Lương Thế Vinh
  • Nhất X - (Nhì I) THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
  • Nhất Y - (Nhì J) THPT FPT
  • Nhất Z - Nhì K
  • Nhất W - Nhì L
  • Nhất AA - Nhì M
  • Nhất BB - Nhì N
  • Nhất CC - Nhì O
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