Xác định 19 đội vào vòng loại trực tiếp

VÒNG 1/32
- THPT Quốc Oai (Nhất A) - Nhì Ô
- THPT Xuân Phương (Nhất B) - Nhì P
- THPT Hoài Đức C (Nhất C) - Nhì Q
- THPT Tự Lập (Nhất D) - Nhì R
- THPT Wellsrping (Nhất Đ) - Nhì S
- Nhất E - Nhì T
- THPT Nguyễn Quốc Trinh (Nhất F) - Nhì U
- THPT Đồng Quan (Nhất G) - Nhì Ư
- THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất H) - Nhì V
- THPT Nguyễn Du Thanh Oai (Nhất I) - Nhì X
- THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Nhất J) - Nhì Y
- Nhất K - Nhì Z
- Nhất L - Nhì W
- Nhất M - Nhì AA
- Nhất N - Nhì BB
- Nhất O - Nhì CC
- Nhất Ô - (Nhì A) THPT Đại Mỗ
- Nhất P - (Nhì B) THPT Lê Văn Thiêm
- Nhất Q - (Nhì C) THPT Khương Hạ
- Nhất R - Nhì D
- Nhất S - (Nhì Đ) THPT Huỳnh Thúc Kháng
- Nhất T - Nhì E
- Nhất U - (Nhì F) THPT Cầu Giấy
- Nhất Ư - (Nhì G) THPT Phú Xuyên A
- Nhất V - (Nhì H) THPT Lương Thế Vinh
- Nhất X - (Nhì I) THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
- Nhất Y - (Nhì J) THPT FPT
- Nhất Z - Nhì K
- Nhất W - Nhì L
- Nhất AA - Nhì M
- Nhất BB - Nhì N
- Nhất CC - Nhì O