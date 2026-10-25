Toàn cảnh khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô năm 2026

ANTD.VN - Ngày 25-10, trên sân vận động Xuân Đỉnh, những người làm báo An ninh Thủ đô hứng khởi chào đón các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách quý, cùng gần 5.000 thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh đến từ 130 trường THPT trên địa bàn thành phố cùng tham gia lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô năm 2026.