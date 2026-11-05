THPT Cầu Giấy ngoạn mục lách khe cửa hẹp vào vòng knock-out

ANTD.VN - Trong số 19 đội bóng sớm ghi tên vòng đấu loại trực tiếp, THPT Cầu Giấy gây ấn tượng hơn cả khi lách khe cửa hẹp với chỉ 3 điểm giành được ở lượt trận cuối cùng.

"Đây là chiến thắng của tinh thần quyết tâm, nỗ lực tới phút chót và cả một chút may mắn đồng hành", thầy Phạm Khánh Hưng - huấn luyện viên đội bóng THPT Cầu Giấy chia sẻ trong niềm hạnh phúc, sau khi cùng học trò giành quyền vào vòng 1/32 với tư cách nhì bảng F.

Trước lượt trận cuối, THPT Cầu Giấy vẫn chưa có điểm nào và phải đối đầu THPT Nhân Chính đang có 3 điểm cùng hiệu số +2. Trong khi ở cặp đấu còn lại, THPT Nguyễn Quốc Trinh (6 điểm) đã chắc suất đi tiếp, còn THPT Việt Đức (3 điểm, hiệu số 0) cũng tràn đầy cơ hội.

THPT Cầu Giấy (áo trắng) gặp khó khăn chồng chất khi bị dẫn trước ở phút 20

Để đi tiếp, THPT Cầu Giấy phải thắng THPT Nhân Chính cách biệt 2 bàn, đồng thời hy vọng THPT Việt Đức thua ở trận đấu cùng giờ, bởi nếu THPT Việt Đức hòa thì chiến thắng - nếu có - của đại diện Cầu Giấy sẽ trở nên vô nghĩa.

"Ở tình cảnh đó, nhiều người nghĩ rằng cơ hội của THPT Cầu Giấy chỉ còn trên lý thuyết. Tuy nhiên, trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì vậy, tôi động viên học trò rằng hãy xác định đây như một trận chung kết nên phải đá hết sức, hướng tới mục tiêu chiến thắng, thậm chí mục tiêu đề ra là thắng cách biệt 2 bàn. Cơ hội vẫn còn thì không được phép buông xuôi, hay bỏ cuộc", huấn luyện viên Phạm Khánh Hưng nhớ lại.

Vòng hạ màn bảng F cống hiến cho khán giả một cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Phút 20, khi mọi nỗ lực ghi bàn chưa được đền đáp, THPT Cầu Giấy nhận bàn thua và rơi tình cảnh khó khăn chồng chất.

Tinh thần không bỏ cuộc cùng một chút may mắn giúp THPT Cầu Giấy thắng ngược chung cuộc 3-1, qua đó vượt qua chính THPT Nhân Chính và THPT Việt Đức để giành tấm vé đi tiếp còn sót lại của bảng F

Thế nhưng sang hiệp 2, tinh thần không bỏ cuộc cùng việc tận dụng tối đa cơ hội đã giúp đại diện Cầu Giấy lách qua khe cửa hẹp một cách ngoạn mục.

Phút 27, Đức Minh san hòa 1-1. Tới phút 39, Quang Minh đưa THPT Cầu Giấy vươn lên dẫn 2-1.

Kịch tính lên đỉnh điểm ở những phút cuối, khi THPT Việt Đức có bàn rút ngắn 1-2 trước THPT Nguyễn Quốc Trinh ở phút 48. Lúc này, nếu tỉ số hai sân giữ nguyễn, THPT Cầu Giấy là đội bị loại.

Thế nhưng đúng phút thi đấu cuối cùng (phút 50), Đức Minh một lần nữa tỏa sáng với cú sút xa thành bàn, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và quan trọng hơn giúp THPT Cầu Giấy thắng chung cuộc 3-1, nhờ đó loại cả THPT Nhân Chính và THPT Việt Đức để giành tấm vé còn lại của bảng F nhờ cùng 3 điểm song hơn về hiệu số bàn thắng bại.

"Đức Minh mới học lớp 11, được ban huấn luyện tung vào sân từ hiệp 2 song đã chơi rất quyết tâm và ghi 2 bàn thắng quan trọng nhất vòng bảng, mang về tấm vé đi tiếp. Đặc biệt ở bàn ấn định tỉ số 3-1, cú sút phạt từ xa của Đức Minh chạm một cầu thủ đối phương khiến đường bóng khó đoán, đồng thời thủ môn THPT Nhân Chính thiếu tập trung nên bàn thắng được tạo ra. Có chút may mắn song trên hết, đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực tới phút chót của toàn đội", huấn luyện viên Phạm Khánh Hưng bày tỏ.

Về phần mình, Đức Minh bày tỏ cảm xúc vỡ òa khi góp công mang về chiến thắng cùng tấm vé đi tiếp cho toàn đội. Đây cũng là những bàn thắng giá trị nhất đối với nam sinh lớp 11 này kể từ khi được góp mặt sân chơi An ninh Thủ đô.

"Tay trắng" lách khe cửa hẹp đi tiếp, tinh thần thầy và trò THPT Cầu Giấy đang lên rất cao, sẵn sàng đối mặt thử thách tiếp theo ở vòng đấu loại trực tiếp.

"Vòng knock-out luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Những đội bóng mạnh ở vòng bảng chưa chắc nắm phần thắng khi đấu loại trực tiếp. Một sai sót nhỏ cũng có thể khiến đội bóng phải trả giá. Về phần mình, chúng tôi đang có sự hưng phấn và sẽ chuẩn bị kỹ cho vòng kế tiếp, bao gồm việc tập luyện sút luân lưu, sẵn sàng cho mọi kịch bản ở vòng tới", thầy Phạm Khánh Hưng cho biết.

Vòng bảng của giải sẽ khép lại vào ngày 15-11. Đây cũng là thời điểm xác định 32 cặp đấu của vòng knock-out, với nhiều màn so tài hấp dẫn, kịch tính chờ đón phía trước.