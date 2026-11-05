Thi đấu thăng hoa, PSG hướng đến thành tích "vô tiền khoáng hậu" ở châu Âu

ANTD.VN - Paris Saint Germain đang chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng Champions League với 4 trận thắng tuyệt đối. Thầy trò Luis Enrique ghi tới 20 bàn và chỉ để lọt lưới 5 lần, một thành tích hết sức ấn tượng. Giờ đây, câu hỏi được đặt ra là liệu có thế lực nào đủ sức cản bước PSG chinh phục châu Âu lần nữa.

Đáng nói hơn, những đối thủ mà thầy trò Luis Enrique đã chạm trán chẳng phải vài ba đội bóng tầm trung ngon ăn. Trừ Slovan Liberec, PSG phải đối đầu với Manchester City, Barcelona lúc đó vẫn đang trong chuỗi bất bại, và một Villarreal đầy khó chịu với các đội bóng lớn.

Tuy nhiên, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã có màn thị uy sức mạnh đáng gờm khi hạ đẹp Man City 4-2, giải mã thành công chuỗi trận bất bại của Barca và “tặng” Villarreal 1 set tennis ngay tại La Ceramica.

Thầy trò Luis Enrique cũng thể hiện sự đồng đều đáng sợ trong khâu tấn công, khi có tới 10 cầu thủ PSG ghi bàn chỉ sau 4 trận. Điều đó chứng tỏ khả năng xây dựng tập thể của Luis Enrique, đội bóng của ông không hề dựa dẫm vào bất kỳ ngôi sao riêng lẻ nào. Đồng thời, thống kê đầy ấn tượng ấy khẳng định chất lượng đội hình của nhà đương kim vô địch châu Âu.

Sự đồng đều của tập thể PSG còn được thể hiện ở cách Enrique xoay tua các nhân sự. Vắng Kvaratskhelia và Dembele vì chấn thương? Không vấn đề gì, Senny Mayulu cùng với Magnes Alikhouche vẫn đủ khả năng đảm bảo đầu ra cho đội bóng. Cả Marquinhos lẫn Nuno Mendes đều không thể thi đấu? Những Ilya Zabarnyi hay Lucas Hernandez đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự.

Những lựa chọn xoay tua như Lucas Hernandez vẫn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao (Ảnh: Getty Images)

Hệ thống của Luis Enrique vận hành tốt đến nỗi, các cầu thủ trẻ như David Boly và Quentin Ndjantou cũng có cơ hội được hít thở bầu không khí Champions League.

Trong bối cảnh PSG chuyển dịch chiến lược từ vung tiền mang về các siêu sao sang ưu tiên tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ, cả Boly lẫn Ndjantou đều có thể trở thành những trụ cột của đội bóng trong tương lai. Hoặc lựa chọn rời sân Công viên các Hoàng tử và mang về cho câu lạc bộ khoản tiền kếch xù như Mike Maignan hay Christopher Nkunku đã từng.

Những cầu thủ trẻ như David Boly cũng được tạo điều kiện hít thở bầu không khí Champions League (Ảnh: Getty Images)

Hành trình trước mắt thầy trò Luis Enrique vẫn còn rất dài, với những thử thách khó chịu không kém. PSG sẽ lần lượt tiếp đón AS Roma, Aston Villa, Como và Galatasaray.

Trong đó, Roma dưới bàn tay của Gasperini từng suýt hạ gục Real Madrid và Man United. Còn Aston Villa là đối thủ đầy duyên nợ với đại diện nước Pháp trong vài năm trở lại đây, bản thân thầy trò Unai Emery cũng đang chễm chệ ở vị trí thứ 6 League Phase. Como của Cesc Fabregas cũng đang bay cao với chuỗi phong độ ấn tượng, và Galatasaray với dàn nhân sự được đầu tư mạnh mẽ.

4 đối thủ còn lại đều là những cái tên đủ khả năng tạo ra sóng gió cho bất kỳ đội bóng nào. Vì vậy, người hâm mộ đang tò mò liệu có tập thể nào đủ bản lĩnh để giải mã PSG, hay thầy trò Luis Enrique sẽ nhẹ nhàng vượt qua vòng League Phase với thành tích toàn thắng.

Đội gần nhất toàn thắng ở League Phase là Arsenal mùa giải trước đã thẳng tiến đến trận chung kết, và chỉ ngậm ngùi chấp nhận về nhì sau loạt luân lưu cân não. PSG cũng đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái lập lại thành tích đó, nhằm khẳng định vị thế của đương kim vô địch châu Âu.