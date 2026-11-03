Tuyển Việt Nam sẵn sàng vô địch Casper Cup 2026

ANTD.VN - Chủ nhà Việt Nam (hạng 99 thế giới) được đánh giá cao hơn hai khách mời Kyrgyzstan (hạng 104) và Đài Bắc Trung Hoa (hạng 176) tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Casper Cup 2026 diễn ra trên sân Thiên Trường giữa tháng 11 này.

Ngày 3-11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ ký kết và công bố Công ty Cổ phần Casper Việt Nam là nhà tài trợ chính của Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Casper Cup 2026.

Giải diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình), với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam cùng hai khách mời Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đại diện VFF và Casper Việt Nam tại lễ kỷ kết hợp tác tài trợ

Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đến với giải đấu sau khi vượt qua Timor-Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận tại vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á, qua đó giành quyền vào vòng loại thứ hai.

Trong khi đó, Kyrgyzstan là đối thủ có kinh nghiệm tại đấu trường châu lục. Đội bóng Trung Á đã ba lần giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và 2027; thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019.

Với lợi thế sân nhà cùng thứ hạng FIFA cao hơn, tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải.

Phía VFF đánh giá giải có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ quốc tế giai đoạn tới, tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá chất lượng chuyên môn các cầu thủ, phát triển lực lượng và hoàn thiện đội hình.

Việc có thêm nhà tài trợ đồng hành cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và nâng cao hình ảnh giải đấu.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9-11, sau vòng 7 V-League2026/27.