"Mở đường sáng" cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

ANTD.VN - Thực hiện chủ trương về tăng cường quản lý, giáo dục và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, Công an xã Tam Hưng (Thành phố Hà Nội) đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ thiết thực, giúp ổn định cuộc sống, tạo việc làm và hạn chế nguy cơ tái nghiện cho người sau cai...

Qua công tác rà soát và nắm tình hình, Công an xã Tam Hưng xác định 2 trường hợp người sau cai nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế. Căn cứ tình hình thực tế, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể liên quan trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin vay vốn. Đến nay, cả 2 trường hợp đủ điều kiện đều đã được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ giải ngân nguồn vốn vay theo đúng quy định.

Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn đối với các trường hợp đủ điều kiện được Công an xã Tam Hưng đề xuất

Nhận nguồn vốn vừa được giải ngân, anh H.N.N chia sẻ: "Lúc mới về, nói thật là tôi rất mặc cảm, muốn làm ăn tử tế nhưng xoay đâu cũng không có tiền, đi xin việc thì người ta e ngại. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày vay được vốn từ ngân hàng, may nhờ các anh Công an xã với cán bộ xuống tận nhà hỗ trợ, rồi giúp làm giấy tờ vay được khoản tiền này. Tôi dự tính dùng số vốn để mua thêm đồ nghề mở quán sửa xe tại nhà và chăn nuôi thêm. Giờ tôi chỉ cắm đầu vào làm ăn, kiếm tiền lo cho vợ con, nhất quyết không bao giờ dính dáng lại con đường cũ nữa".



Nguồn vốn chính sách này là điều kiện thiết thực để người sau cai đầu tư sản xuất, kinh doanh nhỏ, từng bước tự chủ kinh tế. Việc kịp thời hỗ trợ sinh kế không chỉ giúp họ vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong việc quản lý, giáo dục người lầm lỡ; tạo động lực để họ tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ nảy sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Đại uý Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng cho biết, đơn vị xác định công tác phòng, chống ma túy phải kết hợp chặt chẽ giữa xử lý nghiêm vi phạm và chú trọng phòng ngừa, giáo dục, thời gian tới, Công an xã Tam Hưng tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và khu dân cư. Lực lượng Công an xã sẽ thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng học nghề, việc làm của các trường hợp thuộc diện quản lý để kịp thời tham mưu giải pháp hỗ trợ phù hợp. Qua đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.