Miễn phí tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

ANTD.VN - Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ được miễn vé trong 4 ngày , từ ngày 30-9 đến hết ngày 3-10-2026.

Ngày 14-9, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa thông báo miễn vé tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong dịp tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa sẽ miễn vé tham quan khu di tích từ ngày 30-9 đến hết ngày 3-10.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức nhân kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Lợi đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Theo đại diện Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, để chuẩn bị cho lễ hội, đơn vị đang khẩn trương triển khai các phương án tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện công tác bảo tồn tại khu di tích.

Các phương án được triển khai nhằm bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, tham dự các hoạt động trước, trong và sau Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Lễ hội gồm 2 phần với phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi. Phần lễ chính là nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai từ đền thờ về sân điện Lam Kinh, nghi lễ tái hiện không khí cung đình xưa, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân.

Song song đó là lễ dâng hương tại các đền, miếu, lăng mộ vua Lê và các khai quốc công thần trên địa bàn xã Lam Sơn, Kiên Thọ và phường Hạc Thành; cùng các địa phương có đền thờ các vị khai quốc công thần triều Lê.

Ngoài phần lễ, các trò chơi, trò diễn dân gian được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng được tái hiện như: trò Xuân Phả, trò diễn Pôồn Pôông (lễ hội chơi hoa, chơi bông của đồng bào dân tộc Mường), biểu diễn Hát chèo….