“Mẹ tôi về nhà rồi…” - Lá thư cảm ơn gửi những người chiến sĩ “gần dân nhất”

ANTD.VN - Khoảng 5h ngày 23-9, trong lúc làm nhiệm vụ, cán bộ Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) phát hiện một cụ bà 88 tuổi đi lạc. Không quản ngại sớm tối, các chiến sĩ nhanh chóng xác minh, liên hệ người thân và trực tiếp đưa cụ về nhà an toàn - một việc làm giản dị nhưng ấm áp, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an “gần dân nhất”, vì nhân dân phục vụ.

Khoảng 5h, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phúc Lợi phát hiện một cụ bà đi một mình trên đường.

Ở tuổi đã ngoài 80, cụ bà có biểu hiện đi lạc, không thể tự xác định được đường về nhà. Giữa thời điểm sáng sớm, đường phố còn vắng người, việc một người cao tuổi đi một mình tiềm ẩn không ít nguy cơ.

Bà Thắng được cán bộ CAP Phúc Lợi dìu ra xe của người thân

Các cán bộ Công an lập tức tiếp cận, hỏi han, động viên để cụ bình tĩnh. Từ những thông tin cụ cung cấp, tổ công tác tiến hành xác minh, tìm kiếm đầu mối liên quan để nhanh chóng liên hệ với gia đình.

Qua xác minh, cụ bà được xác định là bà Nguyễn Thị Thắng, sinh năm 1938, trú tại phường Phúc Lợi.

Ngay sau đó, cán bộ Công an phường đã liên hệ được với con trai của cụ là anh Lê Quang Đạo. Thay vì để người thân tự đến đón, các cán bộ đã đưa cụ Thắng trở về tận nhà, bàn giao an toàn cho gia đình.

Khoảnh khắc ấy có lẽ không có tiếng còi xe, không có những cuộc truy bắt căng thẳng, cũng chẳng phải một chiến công lớn được ghi nhận bằng những con số. Chỉ là một cụ bà được trở về nhà sau một buổi sớm đi lạc. Nhưng với gia đình cụ Thắng, đó là một sự giúp đỡ vô cùng quý giá.

Biết tin mẹ được cán bộ Công an hỗ trợ và đưa trở về an toàn, anh Lê Quang Đạo không giấu được sự xúc động.

Anh Đạo vô cùng vui mừng khi các chiến sỹ công an giúp tìm thấy mẹ

Anh đã viết thư cảm ơn Công an phường Phúc Lợi, gửi lời trân trọng tới những cán bộ đã không quản thời gian, tận tình hỗ trợ mẹ mình trong lúc gia đình chưa kịp biết cụ đang ở đâu.

Với cán bộ Công an, việc giúp một người dân gặp khó khăn trở về nhà có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong ca trực. Nhưng với một gia đình có người thân tuổi cao đi lạc, vài giờ không biết mẹ mình đang ở đâu lại là những giờ phút đầy lo lắng.

Bởi vậy, lá thư cảm ơn ấy không đơn thuần là lời ghi nhận đối với một việc làm tốt. Đó còn là sự kết nối rất đặc biệt giữa người dân và người chiến sĩ Công an - một sự kết nối được tạo nên từ những điều giản dị nhất: một lời hỏi han, một bàn tay giúp đỡ, một chuyến xe đưa người lạc trở về nhà.

Anh Đạo viết lá thư cảm ơn chân tình gửi đến các chiến sỹ công an

Trong phong trào “Ba nhất” - Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất, hình ảnh người cán bộ Công an có mặt kịp thời khi nhân dân cần giúp đỡ chính là biểu hiện sinh động của tinh thần “gần dân”.

“Gần dân” không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. Đôi khi, đó là việc dừng lại bên một cụ già giữa lúc trời còn chưa sáng. Là kiên nhẫn hỏi từng câu, nghe từng lời kể của người cao tuổi đang hoang mang. Là lần tìm thông tin để gọi cho người thân. Và cuối cùng là đưa cụ trở về tận nhà, chỉ thực sự yên tâm khi thấy cụ được bàn giao an toàn cho gia đình.

Những việc làm ấy không ồn ào, không phô trương. Nhưng chính từ những điều bình dị đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trở nên gần gũi hơn trong mắt nhân dân.

Đó cũng là cách để phương châm “vì nhân dân phục vụ” không chỉ nằm trên khẩu hiệu, mà hiện diện trong từng ca trực, từng con phố, từng tình huống rất đời thường.

Đối với cán bộ Công an phường Phúc Lợi, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là đấu tranh với tội phạm hay xử lý các vụ việc phát sinh. Đó còn là chủ động nhận diện những nguy cơ đối với người dân, kịp thời có mặt khi người dân cần và sẵn sàng giúp đỡ từ những việc tưởng như nhỏ nhất.

Bởi phía sau mỗi người dân là một gia đình. Và phía sau một cụ bà đi lạc là những người con đang thấp thỏm chờ đợi.

Còn với những người chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi, câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thắng có lẽ sẽ nhanh chóng hòa vào hàng trăm công việc thường nhật khác.

Nhưng hình ảnh những cán bộ Công an đưa một cụ bà trở về nhà lúc bình minh vẫn là một lát cắt đẹp của đời sống. Ở đó có sự tận tụy của người chiến sĩ. Có nỗi lo của một gia đình. Và có một điều giản dị nhưng rất đáng trân trọng: khi nhân dân cần, người chiến sĩ Công an luôn có mặt.

Đó chính là “gần dân” - không phải bằng những lời nói lớn lao, mà bằng những việc làm cụ thể, bắt đầu từ chính những con người bình dị nhất, trong những thời khắc đời thường nhất.