Cả nước có thêm 111,7 nghìn doanh nghiệp trong nửa đầu năm

ANTD.VN - Sáu tháng đầu năm 2026, cả nước có thêm gần 111,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1.352,6 nghìn tỷ đồng.

Doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm nay

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 6, cả nước có hơn 16,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 286,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82,5 nghìn lao động, giảm 1,1% về số doanh nghiệp, tăng 1,9% về vốn đăng ký và tăng 8,8% về số lao động so với tháng 5-2026.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp giảm 31%, vốn đăng ký tăng 62% và số lao động giảm giảm 39,8%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 111,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1.352,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 515,3 nghìn lao động, tăng 22,5% về số doanh nghiệp, tăng 64,8% về vốn đăng ký và giảm 12,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 58,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong sáu tháng đầu năm 2026 lên hơn 169,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Bình quân một tháng có 28,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ngược lại, về số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể, 6 tháng đầu năm 2026 có 85,9 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; gần 41,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,0%; gần 24,0 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 94,7%.

Bình quân một tháng có 25,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cục Thống kê lưu ý, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 6 tháng đầu năm 2026 là 23.980 doanh nghiệp, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm trước và là mức giải thể cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy một bộ phận doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, sức chống chịu còn hạn chế, nhất là đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và năng lực tài chính yếu.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Thống kê kiến nghị cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;

Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao hiệu quả liên kết giữa khu vực đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.