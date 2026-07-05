Trung Quốc tăng mua tôm hùm từ Việt Nam

ANTD.VN - Trung Quốc chi 506 triệu USD để nhập tôm hùm từ Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam có nhiều lợi thế xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm hùm tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu tôm của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 506 triệu USD, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm 2025.

VASEP đánh giá đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh xuất khẩu tôm nói chung vẫn chịu tác động từ cạnh tranh giá, chi phí sản xuất cao và rủi ro thương mại tại một số thị trường lớn.

Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc nghiêng về tôm hùm xanh. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tôm hùm xanh đạt 503,9 triệu USD, chiếm 99,53% tổng kim ngạch tôm hùm xuất khẩu sang thị trường này. Nhóm tôm hùm còn lại đạt 2,4 triệu USD, chiếm 0,47%, tăng 345% so với cùng kỳ.

Diễn biến theo tháng cho thấy xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc tăng mạnh nhất trong tháng 2-2026, đạt 153,6 triệu USD, tăng 153% so với tháng 2-2025. Các tháng sau đó vẫn duy trì mức cao: tháng 3 đạt 85,4 triệu USD, tháng 4 đạt 87,2 triệu USD và tháng 5 đạt 78,4 triệu USD.

Dù kim ngạch tháng 5 thấp hơn đỉnh tháng 2, kết quả này vẫn cao hơn 21,3% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu tại Trung Quốc chưa suy giảm rõ rệt sau giai đoạn cao điểm đầu năm.

Hiện tại, nhu cầu tiêu thụ tôm hùm tại Trung Quốc vẫn ở mức cao, đặc biệt với thủy sản sống và sản phẩm cao cấp. Tôm hùm là mặt hàng gắn với tiêu dùng nhà hàng, quà biếu, tiệc lễ và nhóm khách hàng có thu nhập khá.

Trong phân khúc này, Việt Nam có lợi thế rõ ràng về vị trí địa lý gần, thời gian vận chuyển ngắn, khả năng cung ứng hàng sống linh hoạt và sản phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường Trung Quốc. Tôm hùm xanh cỡ nhỏ và trung bình của Việt Nam có giá cạnh tranh hơn so với nhiều nguồn cung xa, đồng thời thuận lợi hơn trong vận chuyển đường bộ và đường hàng không ngắn ngày.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc thay đổi cơ cấu nguồn cung tôm hùm trong năm 2025 cũng tạo dư địa cho Việt Nam. Khi một số nguồn cung truyền thống như Canada, Mỹ và Australia chịu tác động bởi thuế quan, gián đoạn thương mại hoặc quá trình phục hồi thị trường, tôm hùm Việt Nam đã nhanh chóng lấp khoảng trống.

Năm 2025, Việt Nam vươn lên trở thành nguồn cung tôm hùm lớn của Trung Quốc, tạo nền tảng để duy trì đà xuất khẩu tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026.