LOTTE Max Sale hút khách với hàng loạt ưu đãi mua sắm và vui chơi

ANTD.VN - Chương trình khuyến mại mùa hè LOTTE Max Sale tại hệ thống siêu thị LOTTE MART đang thu hút người tiêu dùng với loạt ưu đãi mua sắm, vui chơi dành cho cả gia đình.

Khởi động từ ngày 17/6, LOTTE Max Sale nhanh chóng thu hút được đông đảo khách hàng đến mua sắm, vui chơi giải trí. Với hàng nghìn sản phẩm giảm giá sâu trên nhiều ngành hàng thiết yếu, kết hợp cùng các hoạt động vui chơi giải trí và quyền lợi thành viên hấp dẫn, các siêu thị LOTTE MART đang trở thành điểm đến yêu thích trong mùa hè của nhiều gia đình.

LOTTE MART đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi lớn giữa năm LOTTE Max Sale tại 15 siêu thị trên toàn quốc

Khách hàng có cơ hội mua sắm nhiều mặt hàng thiết yếu với mức giảm lên đến 50%, cùng nhiều ưu đãi mua 1 tặng 1. Tiêu biểu là chương trình “Siêu giảm – Siêu tiết kiệm”, áp dụng cho nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu mua sắm số lượng lớn. Các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày như khăn giấy, nước rửa tay, sữa tươi… được giảm giá đến 50%.

Bên cạnh đó, chương trình “Siêu phẩm mỗi ngày” tiếp tục tạo sức hút khi các sản phẩm ưu đãi được thay đổi theo từng ngày, áp dụng mức giảm sâu lên đến 50% hoặc mua 1 tặng 1, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn tiết kiệm trong mùa hè.

Nhằm mang đến trải nghiệm ưu đãi toàn diện hơn, các thương hiệu đang kinh doanh trong hệ thống LOTTE MART cũng đồng loạt triển khai nhiều chính sách giảm giá thông qua chương trình LOTTE Max Sale Extra 10. Diễn ra trong hai đợt, từ ngày 17 - 26/6 và từ ngày 1 - 10/7, chương trình quy tụ nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực ẩm thực, giải trí, làm đẹp và mua sắm, với mức ưu đãi từ 10% trở lên trong suốt 10 ngày triển khai.

Nhiều thương hiệu nổi tiếng tham gia chương trình như LOTTERIA giảm 30% cho combo gà, mì Ý, khoai tây và nước uống; LOTTE Cinema giảm 20% cho combo bắp nước; Phúc Long giảm 20% cho khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ. Các thương hiệu ẩm thực như Kichi Kichi, iSushi, Gogi House cùng nhiều đơn vị vui chơi, giải trí như tiNiWorld, EcoKids Farm hay MYKINGDOM cũng áp dụng ưu đãi giảm giá trực tiếp cho khách hàng.

LOTTE Max Sale còn mang đến không khí lễ hội mùa hè với khu vực trò chơi được tổ chức tại sảnh sự kiện của nhiều siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc. Từ ngày 17/6 đến 13/7/2026, khách hàng có hóa đơn mua sắm đủ điều kiện sẽ được tặng vé tham gia miễn phí các trò chơi tại khu vực sự kiện. Chương trình được triển khai tại LOTTE MART Nam Sài Gòn, Gò Vấp, Cần Thơ, Phan Thiết, Vũng Tàu và Vinh.

Khách hàng có hóa đơn mua sắm đạt điều kiện sẽ được tặng vé miễn phí tham gia khu vực trò chơi tại siêu thị

Song song với các chương trình giảm giá, LOTTE MART tiếp tục triển khai nhiều đặc quyền dành riêng cho khách hàng thành viên trong thời gian diễn ra LOTTE Max Sale.