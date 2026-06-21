Dự báo giá vàng tuần tới: Chuyên gia bi quan

ANTD.VN - Hầu hết các chuyên gia dự báo giá vàng tuần tới sẽ giảm trong môi trường lãi suất cao và căng thẳng tại Trung Đông lắng dịu.

Giá vàng vừa tiếp tục trải qua thêm một tuần biến động mạnh, khi lực cầu trú ẩn an toàn đầu tuần do bất ổn tại Trung Đông nhanh chóng nhường chỗ cho áp lực bán mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu rằng khả năng tăng lãi suất trong năm 2026 vẫn còn để ngỏ.

Kim loại quý thiết lập đỉnh của tuần tại sát 4.382 USD/ounce vài phút trước thông báo lãi suất của Fed, tuy nhiên ngay lập tức bị bán tháo ồ ạt sau tuyên bố giữ nguyên lãi suất của cơ quan này. Nguyên nhân có thể đến từ tín hiệu về một đợt tăng lãi suất khác trước cuối năm vẫn có thể xảy ra.

Lập trường cứng rắn này đã đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên, gây sức ép lên vàng, dù những lo ngại về lạm phát và tình hình Trung Đông vẫn còn hiện hữu.

Đà bán tháo của kim loại quý này tăng tốc trong ngày thứ Năm, sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Diễn biến này giúp giá dầu hạ nhiệt, đồng thời làm giảm một phần sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng. Giá vàng giao ngay giảm mạnh trở lại và kết thúc tuần giao dịch ở quanh mức 4.156 USD/ounce, thấp hơn 42 USD so với cuối tuần liền trước.

Giá vàng đang chịu nhiều áp lực

Trong nước, kim loại quý cũng ghi nhận diễn biến tăng – giảm ngoạn mục với biên độ biến động lên tới 5 triệu đồng trong 1 phiên. Tuy nhiên, kim loại quý đã kết thúc tuần giao dịch với mức tăng chỉ 200 nghìn đồng mỗi lượng tính chung cả tuần, theo đó vàng SJC được niêm yết lần cuối tại 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Với diễn biến của giá vàng tuần qua, các chuyên gia đã từ bỏ sự lạc quan của mình khi dự báo về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Cụ thể, trong số 10 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát vàng của Kitco News, chỉ có 1 chuyên gia, tương đương 10%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 7 chuyên gia khác, chiếm tới 70% tổng số người tham gia khảo sát, dự báo giá vàng giảm. Hai chuyên gia còn lại, tương đương 20%, cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trái ngược lại là dự báo của các nhà đầu tư trên Main Street. Cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 46 lượt bình chọn thì có tới 25 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 54%, kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới. 16 người khác, chiếm 35%, dự báo kim loại quý sẽ giảm giá. 5 nhà đầu tư còn lại, tương đương 11%, cho rằng giá vàng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong tuần tới.

Môi trường kém thuận lợi dự kiến sẽ vẫn gây áp lực lên giá vàng, bao gồm: kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ, thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông kéo theo giá dầu giảm…