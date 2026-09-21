Lộ đường dây mại dâm từ những cô gái trẻ có nguồn thu nhập bất minh và thường xuyên đi du lịch

ANTD.VN - Công an tỉnh Cao Bằng mới đây vừa thông tin về việc triệt phá đường dây mại dâm, bắt nguồn từ thông tin một nhóm phụ nữ trẻ có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt, thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

Khoảng 0h30 ngày 19-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Công an xã Nguyễn Huệ kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Homestay K.H trên địa bàn xã Nguyễn Huệ phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Lực lượng Công an lập biên bản, tạm giữ một số đồ vật, tài liệu liên quan

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng mua dâm liên hệ với M.P.T (SN 2003), trú tại xã Đàm Thủy qua mạng xã hội để tìm người bán dâm. M.P.T sau đó kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn, thỏa thuận mức giá từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi lần mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt, thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Qua xác minh, đơn vị phát hiện dấu hiệu hoạt động mại dâm theo hình thức “tour du lịch”, từ đó xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.