Nhiều gã đàn ông bị lừa tiền vì muốn sở hữu thẻ Vip dịch vụ “vui vẻ”

ANTD.VN - Dụ dỗ cánh “mày râu” tham gia các hội nhóm “gái gọi” trên Telegram, Phúc và đồng bọn yêu cầu họ chuyển tiền làm thẻ thành viên để chiếm đoạt...

Ngày 11-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Minh Phúc (SN 1991, trú tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa dảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy, Lê Minh Phúc là đối tượng có nhiều tiền án, bản thân không có việc làm. Phúc lên mạng xã hội Telegram và tham gia vào nhiều hội nhóm. Đến tháng 7-2025, một đối tượng (chưa xác định được) dùng tài khoản Telegram “Lucky” đưa Phúc vào nhóm Telegram “Tuyển nhân sự” do “Lucky” là trưởng nhóm.

Lê Minh Phúc bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Sau đó “Lucky” rủ Phúc sang Campuchia làm việc tại nhóm chuyên lừa đảo với mức lương từ 1.200 - 1.500 USD, công việc chính là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt được của các bị hại rồi thực hiện quét xác thực sinh trắc học để chuyển tiền đi các tài khoản khác.

Đồng ý tham gia, Phúc được người của “Lucky” làm hộ chiếu để sang Campuchia. Ngày 26-7-2025, Phúc xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài đến khi Kim Sa (tỉnh Krong Bavet, Campuchia) gặp “Lucky” và một người có tên là “Tiểu Bối” (chưa xác định được).

Sau đó, Tiểu Bối yêu cầu Phúc về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng rồi quay lại Campuchia. Ngày 3-8-2025, Phúc về TP HCM mở tài khoản ngân hàng mang tên Lê Minh Phúc rồi quay lại khi Kim Sa theo yêu cầu của “Lucky” và Tiểu Bối.

Hàng ngày, theo sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài, Phúc sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền lừa đảo rồi xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng điện tử để chuyển số tiền này sang các tài khoản ngân hàng khác.

Quá trình làm việc với nhóm lừa đảo trên, Phúc nhận thức được các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận và chuyển tiền do lừa đảo chiếm đoạt mà có nhưng vẫn đồng ý giúp sức.

Về thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng trong nhóm dụ dỗ người bị hại tham gia tạo tài khoản, đăng ký thành viên của các nhóm dịch vụ cung cấp gái gọi trên ứng dụng Telegram. Các đối tượng lừa đảo yêu cầu người bị hại chuyển 128.000 - 500.000 đồng đến tài khoản của Phúc.

Tiếp đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu người bị hại chuyển thêm tiền để làm thẻ VIP, nâng cấp hạng thành viên. Sau khi bị hại chuyển tiền thành công, đối tượng thông báo với họ đã nhập sai thông tin và yêu cầu chuyển thêm tiền để nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển trước đó.

Sau khi bị hại tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 26-9- đến ngày 2-10-2025, Lê Minh Phúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 633 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của đồng bọn, sau khi nhận được số tiền trên và cùng với dòng tiền của nhiều người bị hại khác (hiện chưa xác định được), Phúc thực hiện chuyển 23 lần đến tài khoản của các đối tượng khác.

Một trong số nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải kể đến anh Phú. (SN 2004), ở Hà Nội. Ngày 26-9-2025, anh này tham gia vào nhóm Telegram cung cấp gái gọi có tên “Hội bàn đào kiểm định”.

Theo yêu cầu của đối tượng sử dụng tài khoản “Nguyễn Ngọc Ngân”, anh Phú đã chuyển khoản 120 nghìn đồng từ ví Zalopay của mình đến tài khoản ngân hàng của Phúc để mở thẻ hội viên. Sau đó kẻ lừa đảo dùng tài khoản “CV- Thu Thảo” tiếp tục yê cầu anh Phú chuyển tiền để làm thủ tục cấp thẻ Vip và nâng cấp hạng thành viên.

Tin tưởng vào thông tin của đối tượng, ngày 26-9-2025, anh Phú đã 6 lần chuyển tiền để được hoàn lại số tiền đã chuyển khoản trước đó. Khi bị hại này không chuyển tiền theo yêu cầu thì bị các đối tượng chặn liên lạc chiếm đoạt hơn 25 triệu đồng.

Với thủ đoạn nêu trên, 5 người đàn ông khác sau khi tham gia nhóm dịch vụ cung cấp gái gọi (hiện không xác định được) trên ứng dụng Telegram cũng đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.