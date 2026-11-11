Thông tin mới nhất vụ sản xuất, buôn bán hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, hôm nay (11-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử loạt giám đốc buôn bán, sản xuất hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả cùng các bị cáo liên quan. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải trì hoãn ngay tại phần thủ tục.

Vụ án có 9 bị cáo, trong đó Đặng Quốc Hoàng (SN 1974) - Giám đốc Công ty Vietlink, Phùng Hữu Lợi (SN 1983) - Giám đốc Công ty CP Điện và Chiếu sáng An Phú và Dong Liang (tức Đồng Lượng, SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) cùng bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tiếp đến, bị cáo các Phạm Đức Cảnh (SN 1979) - nguyên Giám đốc một xí nghiệp xây dựng phòng cháy chữa cháy, Phạm Thị Hương (SN 1987) - Giám đốc Công ty Phương Nam và Đặng Kim Tựu (SN 1984, ở phường Long Trường, TP HCM) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo còn lại là Nguyễn Đức Trung (SN 1982, ở phường Uông Bí, Quảng Ninh), Nguyễn Khắc Toàn (SN 1988, trú xã Quang Minh, Hà Nội) và Đinh Xuân Các (SN 1989, trú xã Võ Cường, TP Bắc Ninh) cùng bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo có 1 bị cáo và hơn 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Sau đó, HĐXX tiến hành hỏi ý kiến những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa về việc tiếp tục xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho biết, phiên tòa đã triệu tập nhiều người liên quan đến vụ án, trong đó có đại diện các công ty được xác định là đầu mối liên quan đến hoạt động sản xuất hàng giả và những người thuộc nhóm đưa hối lộ cho các bị cáo. Tuy nhiên, một số người được triệu tập đã vắng mặt tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cho một bị cáo là người nước ngoài (tham gia từ giai đoạn điều tra) có đơn xin hoãn phiên tòa. Đại diện VKS nhận định, do bị cáo là người nước ngoài nên sự có mặt của luật sư bào chữa tại phiên tòa là rất cần thiết.

Từ những căn cứ trên, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau khi xem xét ý kiến của đại diện VKS và những người tham gia tố tụng, HĐXX nhận thấy việc vắng mặt một số người bào chữa và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Nhằm bảo đảm quyền lợi của những người này, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Theo thông báo của Chủ tọa phiên tòa Lê Quang Chiều, phiên tòa xét xử sơ thẩm loạt giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả cùng các bị cáo liên quan có hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác sẽ được mở lại vào ngày 30-11 tới đây.

Theo cáo trạng, Công ty Vietlink do bị cáo Đặng Quốc Hoàng làm giám đốc đã sản xuất và bán ra thị trường hơn một triệu bình bột chữa cháy nhãn hiệu Dragon, thu về hơn 344 tỷ đồng.

Công ty An Phú do Phùng Hữu Lợi đã tiêu thụ 226.568 bình bột chữa cháy nhãn hiệu Dragon với doanh thu gần 118 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bán 1.392 bình bột chữa cháy nhãn hiệu 990, thu gần 562 triệu đồng.

Ở hành vi giả mạo trong công tác, Nguyễn Đức Trung (cán bộ Viện Đo lường Việt Nam) biết máy móc, thiết bị về phòng cháy, chữa cháy không đạt chuẩn đưa vào sử dụng nhưng vẫn đề nghị Nguyễn Khắc Toàn (Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TechBoss) làm kết quả và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn đạt mà không cần đến kiểm tra.

Các bị cáo trong nhóm này sau đó ký, đóng dấu trên các giấy chứng nhận… Từ cuối năm 2022 đến hết năm 2024, Đức và đồng phạm đã cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc về phòng cháy, chữa cháy và nhận tổng cộng hơn 353 triệu đồng.