Chủ tịch tỉnh Đồng Nai và các cấp dưới “o bế” doanh nghiệp như thế nào?

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng 13 bị can liên quan, trong vụ án giao đất trái phép.

Có được dự án ngay sau cuộc gặp chủ tịch

Tại vụ án, bị can Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đang phải thụ án tù trong vụ án AIC liên quan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái.

Các bị ban, Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng (cùng là cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai); Cao Tiến Dũng (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Đặng Minh Đức (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ); Lê Văn Thư (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính); Nguyễn Thị Giang Hương (cựu Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ) cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh với cựu Chủ tịch Đinh Quốc Thái.

Liên quan, bị can Vũ Minh Lý (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) bị xác định phạm các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Trốn thuế”. Bị can Phan Thị Mỹ Thanh (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), ngoài bị xác định phạm tội với nhóm cựu lãnh đạo tỉnh cong bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, bị can Đinh Quốc Thái đã chỉ đạo, tác động nhiều cấp dưới để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Vũ Minh Lý được thực hiện dự án khu dân cư rộng khoảng 125ha tại huyện Nhơn Trạch (cũ), dù việc lựa chọn chủ đầu tư không thông qua đấu thầu theo quy định.

Kết luận điều tra thể hiện, năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) có chủ trương xem xét cho đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha, tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch nhằm tạo nguồn vốn phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Biết được thông tin trên, Vũ Minh Lý cùng một số cá nhân thỏa thuận thành lập Liên danh Cửu Long - Hamico để xin thực hiện dự án khu dân cư trên diện tích đất lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có chủ trương. Do có quan hệ quen biết từ trước với Đinh Quốc Thái, Lý đến gặp và đề nghị cho liên danh của bị can thực hiện dự án và được Chủ tịch tỉnh đồng ý.

Sau cuộc gặp, bị can Thái chỉ đạo bị can Phan Thị Mỹ Thanh (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) tạo điều kiện cho Liên danh Cửu Long - Hamico thực hiện dự án. Bị can Thái cũng đồng thời chỉ đạo Võ Thanh Nhuận (khi đó công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai) hỗ trợ Lý thực hiện các thủ tục pháp lý.

Đến tháng 8-2014, dù chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, nhưng sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận, các cán bộ liên quan vẫn tham mưu để bị can Thanh ký văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư cho Liên danh Cửu Long - Hamico.

Cơ quan điều tra xác định, văn bản nêu trên chính là nội dung chỉ định chủ đầu tư thực hiện dự án mà không thông qua đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Quyết liệt chỉ đạo tạo điều kiện…

Cũng theo kết luận điều tra, tháng 10-2015, bị can Trần Văn Vĩnh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) được phân công phụ trách lĩnh vực đầu tư thay người tiền nhiệm do chuyển công tác. Với vai trò người đứng đầu cơ quan hành chính tỉnh, bị can Thái tiếp tục chỉ đạo Vĩnh xử lý nhanh các văn bản liên quan dự án để giúp đỡ chủ đầu tư.

Một góc dự án 125ha Nhơn Trạch khiến loạt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vướng lao lý.

Khi nhận được văn bản do Cao Tiến Dũng (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) ký tham mưu chấp thuận cho Công ty CP Ngũ Long Tân thay thế liên danh làm chủ đầu tư, Chủ tịch Đồng Nai tiếp tục yêu cầu Vĩnh sớm ký văn bản thay thế.

Ngày 12-11-2015, bị can Vĩnh với tư cách Phó Chủ tịch tỉnh ký các văn bản thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với liên danh và chấp thuận cho Công ty CP Ngũ Long Tân thay thế thực hiện dự án. Trước khi các văn bản được ban hành, bị can Thái đã bút phê "đồng ý" với văn bản do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu.

Đến tháng 12-2016, Vũ Minh Lý đổi tên Công ty CP Ngũ Long Tân thành Công ty CP Free Land và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho doanh nghiệp này tiếp tục làm chủ đầu tư. Ngày 24-1-2017, Trần Văn Vĩnh ký văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Công ty Free Land.

Ngày 22-6-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chấp thuận chủ trương thực hiện dự án nhưng không xác định chủ đầu tư là công ty nào. Sau khi có quyết định này, bị can Thái nói với Vĩnh là Thủ tướng đã đồng ý, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Đặc biệt, khi cơ quan tham mưu trình bị can Vĩnh ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 vào năm 2017 và quyết định điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 vào năm 2019, Chủ tịch Đinh Quốc Thái nhấn mạnh: "Quy hoạch 1/500 chỉ để người ta làm thủ tục. Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm".

Từ những động thái nêu trên, dự án khu dân cư 125ha (tại huyện Nhơn Trạch) tiếp tục được các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai triển khai với việc chuyển chủ đầu tư sang Công ty Free Land… Cơ quan điều tra xác định, việc Vũ Minh Lý đề nghị và được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ký văn bản chỉ định doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án là trái quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, bị can Đinh Quốc Thái thừa nhận việc chấp thuận cho Liên danh Cửu Long - Hamico làm chủ đầu tư thực hiện dự án không qua đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư là trái quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai không thừa nhận đã chỉ đạo, tác động đến các bị can Phan Thị Mỹ Thanh, Võ Thanh Nhuận và Trần Văn Vĩnh để chỉ định Công ty Free Land làm chủ đầu tư dự án. Bị can Thái cũng không thừa nhận việc nhận 350 triệu đồng từ Vũ Minh Lý vào các dịp lễ, Tết.

Theo cơ quan điều tra, sai phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư không qua đấu thầu, giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất và xác định tiền sử dụng đất tại dự án đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 117 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, bị can Vũ Minh Lý giữ vai trò chủ mưu trrong hành vi đưa hối lộ và các sai phạm liên quan dự án.