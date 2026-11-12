Bị mạo danh thành lập doanh nghiệp “ma”: Khốn khổ gõ cửa khắp nơi vẫn chưa được gỡ tạm hoãn xuất cảnh

ANTD.VN - Vừa xuống sân bay, tá hỏa phát hiện mình là... giám đốc doanh nghiệp “ma” nợ thuế và bị tạm hoãn xuất cảnh. Hơn 1 tháng “gõ cửa” các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết nhưng đến nay vẫn vô vọng.

Đây là câu chuyện của ông Đ.L.T (thường trú phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội). Chia sẻ với phóng viên, ông T. cho biết sau thời gian dài đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đầu tháng 10/2026 ông về nước thăm gia đình. Tuy nhiên, khi vừa xuống sân bay, làm thủ tục nhập cảnh ông bất ngờ được cán bộ công an xuất nhập cảnh mời vào phòng làm việc. Tại đây, ông ngã ngửa khi được thông báo mình thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh do liên quan đến nợ thuế.

Theo thông báo của Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, lý do tạm hoãn xuất cảnh đối với ông T. là do ông là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Chăn nuôi Buôn Ma Thuột có địa chỉ tại tỉnh Đắk Lắk. Hiện công ty này đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Đến ngày thông báo, doanh nghiệp này đang còn nợ thuế hơn 2,5 triệu đồng.

Do chỉ về Việt Nam 2 tuần và còn nhiều công việc dở dang ở nước ngoài nên ông T. chạy đôn chạy đáo liên hệ với cơ quan thuế với mong muốn giải quyết rắc rối để kịp thời gian xuất cảnh. Qua tìm hiểu, ông được biết doanh nghiệp do mình đứng tên nhiều khả năng là doanh nghiệp “ma”, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng lại xuất lượng hóa đơn lớn với giá trị lên đến nhiều chục tỷ đồng. Số điện thoại đăng ký thành lập doanh nghiệp này hiện cũng là số điện thoại đăng ký cho khoảng… 10 doanh nghiệp khác.

“Tôi khẳng định không cung cấp thông tin định danh cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nhằm phục vụ mục đích thành lập doanh nghiệp, không thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp nêu trên, không ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không đăng ký thuế cho doanh nghiệp. Tôi cũng không tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; không thực hiện giao dịch nhân danh doanh nghiệp; không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng thông tin định danh của tôi để thực hiện các thủ tục nêu trên.

Tôi cũng không biết về sự tồn tại của doanh nghiệp này cho đến khi nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan Thuế tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài vào ngày 05/10/2026” – ông T. chia sẻ.

Nhiều người đến sân bay mới phát hiện mình bị tạm hoãn xuất cảnh do đứng tên doanh nghiệp "ma"

Gửi đơn phản ánh đến Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk, ông được cơ quan thuế này trả lời việc sử dụng trái phép hoặc giả mạo thông tin cá nhân và căn cước công dân trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp “không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế” và hướng dẫn ông liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk và Cơ quan Công an để xem xét giải quyết. Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo sang cơ quan công an về việc không áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Tiếp tục gửi đơn đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, ông được cơ quan công an hồi đáp, cho biết đã chuyển đơn của ông đến Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk. Trong khi lá đơn ông gửi đến Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đến nay, sự việc của ông đã kéo dài hơn 1 tháng, ông nhiều lần phải đổi vé và hủy vé máy bay, công việc ở nước ngoài gián đoạn, cuộc sống gia đình xáo trộn. Ông đã “gõ cửa” khắp nơi mà không biết bao giờ rắc rối mới được tháo gỡ, khiến ông vô cùng hoang mang.

“Việc không thể xuất cảnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, công việc và cuộc sống của tôi và gia đình. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tháo gỡ, nếu xác định tôi bị mạo danh thì gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh để tôi có thể tiếp tục công việc của mình” – ông T. bày tỏ.

Được biết, trường hợp bỗng nhiên phát hiện mình đứng tên doanh nghiệp “ma” và bị tạm hoãn xuất cảnh như ông T. không phải hiếm thời gian qua. Lãnh đạo Cục Phát triển kinh tế tư nhân và tập thể (Bộ Tài chính) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin về khoảng 4.000 trường hợp phản ánh của người dân về việc thông tin cá nhân bị mạo danh để thành lập tổ chức, doanh nghiệp mà họ không biết.

Nguyên nhân xuất phát chủ yếu từ cơ chế đăng ký thành lập doanh nghiệp trước đây quá “mở”, chỉ cần có căn cước công dân, đăng ký thông qua mạng thông tin điện tử, không cần đến trực tiếp, không yêu cầu xác thực sinh trắc học. Điều này dẫn đến khi người dân bị lộ lọt thông tin hoặc giả mạo giấy tờ tùy thân sẽ bị lợi dụng để thành lập doanh nghiệp.

Việc bị mạo danh gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, xuất phát từ cơ chế kiểm soát đăng ký kinh doanh không chặt chẽ, song bản thân người bị mạo danh lại mất rất nhiều thời gian, công sức liên hệ các cơ quan chức năng vẫn chưa được giải quyết kịp thời. Do đó, rất cần một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan để đẩy nhanh quá trình giải quyết các vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.