Nhóm đối tượng lừa đảo trúng thưởng “lô, đề”

ANTD.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án gồm: Trần Thế Cao (SN 2003), Trần Đức Chung (SN 2001), Trần Văn Vương (SN 2004) và Nguyễn Văn Hội (SN 2001), cùng trú tại phường Phù Khê, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 29/10/2026, trong quá trình rà soát, quản lý thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn, Công an phường Phù Khê triệu tập Trần Thế Cao để làm việc. Qua đó, lực lượng công an phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cao đã khai nhận hành vi và xin đầu thú.

Mở rộng xác minh, cơ quan công an làm rõ thêm 3 người liên quan gồm: Chung, Vương, Hội. Các đối tượng này sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ cung cấp số lô, số đề, ba càng với lời cam kết chắc chắn trúng thưởng như: “Chỉ từ 600k phí sau giờ quay giúp đỡ tạo điều kiện những anh em khó khăn nhắn tới mình ngay nhé”, “Chốt hôm nay để nhận số đảm bảo tốt nhất; bên mình giúp đỡ tận tâm, hướng dẫn cụ thể từng bước; chỉ từ 600k nhắn tin mình ngay, mình giúp liên số ba miền; Tính toán siêu nhanh, chắc chắn 100%”,… Khi có khách nhắn tin, chúng hướng dẫn chuyển sang liên lạc với khách hàng qua Zalo để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ ngày 17/4 đến 14/5/2026, nhóm đối tượng đã lừa đảo 4 người ở các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, chiếm đoạt tổng số tiền 33 triệu đồng.

Căn cứ quy định, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ điều tra viên Chử Văn Vượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh, số điện thoại 0396004923 để phối hợp giải quyết.