Bốn người phụ nữ chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu trò 'cam kết đỗ vào ngành Giáo dục'

ANTD.VN - Công an tỉnh Cao Bằng ngày 11-11 thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy điểm”, “chạy đỗ” trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2026, với số tiền liên quan lên đến hàng tỷ đồng.

Bốn đối tượng chính trong vụ án gồm: Triệu Thị Tuyết (SN 1981, trú tại phường Tân Giang); Hà Thị Lệ (SN 1981, trú tại phường Nùng Trí Cao); Nông Thị Bông (SN 1991, trú tại xã Hạnh Phúc) và Hoàng Ngọc Thái (SN 1976, trú tại xã Phục Hòa), đều ở tỉnh Cao Bằng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và tâm lý lo lắng thi trượt của các thí sinh, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với người trong Sở Nội vụ, có khả năng can thiệp kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2026, cam kết “bảo đảm đỗ 100%” và hoàn trả tiền nếu không trúng tuyển nhằm tạo lòng tin, nhận tiền của những người có nhu cầu dự tuyển.

Từ trái qua phải các đối tượng: Nông Thị Bông, Hoàng Ngọc Thái, Hà Thị Lệ, Triệu Thị Tuyết

Thông qua nhiều "tầng" môi giới, các đối tượng thu gom tiền của nhiều thí sinh, nâng mức giá từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi hồ sơ, sau đó phân chia khoản tiền chênh lệch để hưởng lợi.

Cụ thể, Hà Thị Lệ đã tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng từ 33 trường hợp; Nông Thị Bông tiếp nhận hơn 2,7 tỷ đồng; Hoàng Ngọc Thái thu gom gần 3,2 tỷ đồng. Để che giấu hoạt động, các đối tượng còn yêu cầu xóa tin nhắn và tài liệu liên quan đến giao dịch.

Trong các ngày 27 và 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ, sổ ghi chép, chứng từ giao dịch ngân hàng và thiết bị lưu trữ dữ liệu có liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.