Kiên trì vận động đối tượng vi phạm pháp luật đầu thú

ANTD.VN - Từ công tác xác minh, phối hợp với gia đình và kiên trì tuyên truyền, vận động, Công an xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội đã vận động thành công Nguyễn Chí Thanh (SN 2002), trú tại phường Thanh Liệt, đối tượng liên quan đến vụ việc chiếm đoạt 40 triệu đồng trong giao dịch đổi tiền, đến cơ quan Công an đầu thú sau thời gian bỏ trốn.

Sau khi được tận tình trợ giúp nạn nhân đã đến cảm ơn Công an xã Đại Thanh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 2/6/2026, ông Yu Qian Rong (SN 2002), quốc tịch Trung Quốc, hiện ở phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, sử dụng mạng xã hội Facebook đăng bài với nội dung nhận đổi tiền Nhân dân tệ sang tiền Việt Nam đồng.

Sau khi đăng tải thông tin, một tài khoản Zalo có tên “Pearl Houses” liên hệ với ông Rong để trao đổi việc đổi tiền Việt Nam đồng lấy Nhân dân tệ. Hai bên thống nhất tỷ giá 1 Nhân dân tệ đổi lấy 3.905 đồng Việt Nam và hẹn gặp nhau tại Khu đô thị Đại Thanh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.

Khoảng 18h15 cùng ngày, ông Yu Qian Rong có mặt tại địa điểm hẹn và gặp Nguyễn Chí Thanh. Tại đây, Thanh cung cấp mã QR để nhận tiền. Tin tưởng giao dịch đã được thống nhất, ông Rong chuyển 15.000 Nhân dân tệ từ tài khoản Alipay đến tài khoản mang tên “Quỳnh Phạm”. Theo thỏa thuận, số tiền Việt Nam đồng Thanh phải thanh toán là 58.575.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thanh chỉ chuyển khoản 18.575.000 đồng vào tài khoản số 8851779937 mở tại Ngân hàng BIDV của ông Rong. Số tiền 40 triệu đồng còn lại, Thanh không thanh toán mà bỏ trốn, chiếm đoạt.

Quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, khi biết Cơ quan Công an triệu tập để làm rõ hành vi liên quan, Nguyễn Chí Thanh đã bỏ trốn, không ở nơi cư trú cố định, gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý.

Đối tượng Thanh

Trước tình hình đó, Công an xã Đại Thanh đã triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời chủ động phối hợp với gia đình Thanh để nắm bắt thông tin, vận động người liên quan sớm trở về địa phương, đến cơ quan Công an làm việc.

Cùng với việc tập trung các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ Công an xã chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích, phân tích để gia đình hiểu rõ tính chất vụ việc, hậu quả pháp lý có thể phát sinh nếu tiếp tục trốn tránh. Qua vận động người thân động viên Thanh đã nghe và đến trình diện, hợp tác với cơ quan chức năng.

Kết quả, ngày 10/11/2026, Nguyễn Chí Thanh đã đến cơ quan Công an đầu thú. Việc vận động thành công người liên quan ra trình diện thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an xã Đại Thanh trong công tác nắm tình hình, xác minh, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch đổi ngoại tệ qua mạng xã hội, đặc biệt là giao dịch với người không quen biết, không có địa chỉ và thông tin pháp lý rõ ràng. Người dân cần tìm hiểu quy định về hoạt động đổi ngoại tệ, lựa chọn các tổ chức được phép thực hiện giao dịch, tránh những rủi ro về tài sản và nguy cơ vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.