Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị đề nghị truy tố trong vụ án gây thiệt hại 131 tỉ đồng

ANTD.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) Đinh Quốc Thái yêu cầu cấp phó phê duyệt ngay quy hoạch 1/500 cho doanh nghiệp với “khẩu khí”: “Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm” nên dẫn tới thiệt hại 117 tỉ đồng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai), Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, bị can Vũ Minh Lý (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) bị xác định phạm các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Trốn thuế”. Cấp dưới của Lý là Nguyễn Thị Hương Duyên (Trưởng phòng tài chính Công ty Free Land) bị đề nghị truy tố tội “Trốn thuế”.

Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái (hàng dưới, bên trái) cùng hai bị can liên quan.

Có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” gồm: Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (đã bị phạt 9 năm tù trong vụ án của Công ty AIC liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai).

Tiếp đến là Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng cùng là cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Cao Tiến Dũng, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Đặng Minh Đức, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ); Lê Văn Thư, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ).

Liên quan, 1 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” là Võ Thanh Nhuận, cựu Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. Bị can Phan Thị Mỹ Thanh (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị truy tố 2 tội là “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo kết luận điều tra, năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) có chủ trương cho phép đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại huyện Nhơn Trạch để có nguồn tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Biết việc này, bị can Vũ Minh Lý đến gặp Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái xin cho liên danh của mình được thực hiện dự án Vành đai 3. Bị can Thái đồng ý và chỉ đạo Phan Thị Mỹ Thanh và Võ Thanh Nhuận tạo điều kiện giúp đỡ Lý.

Tháng 5-2014, ông Thái ký văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc chuyển hơn 66ha đất trồng lúa trong phạm vi 125ha nói trên. Trong khi chưa được Thủ tướng chấp thuận, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp của Lý được thực hiện dự án. Cơ quan điều tra xác định, đây là văn bản chỉ định chủ đầu tư.

Năm 2016, Vũ Minh Lý đổi chủ đầu tư dự án sang Công ty Free Land và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Năm 2017, Phó chủ tịch tỉnh là bị can Trần Văn Vĩnh gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc này. Cũng trong năm 2017, Thủ tướng có văn bản chấp thuận đầu tư nhưng không xác định chủ đầu tư là công ty nào.

Tuy vậy, bị can Đinh Quốc Thái vẫn chỉ đạo Phó chủ tịch Trần Văn Vĩnh nội dung “Thủ tướng đã đồng ý” và yêu cầu ký phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 1/500.

Kết luận điều tra chỉ rõ, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai khi đó nói với cấp phó của mình rằng: “Chú ký đi, quy hoạch 1/500 chỉ để người ta làm thủ tục. Chú ký đi tôi chịu trách nhiệm”. Từ đó, Công ty Free Land được làm chủ đầu tư dự án dù không qua đấu thầu, sai quy định của pháp luật.

Theo giám định, việc này gây thiệt hại cho ngân sách hơn 117 tỉ đồng. Đổi lại, Vũ Minh Lý chi hàng chục tỉ đồng “cảm ơn” các lãnh đạo, quan chức tại Đồng Nai.

Cũng theo điều tra, giai đoạn 2020 – 2025, bị can Lý còn chỉ đạo nhân viên là bị can Nguyễn Thị Hương Duyên mua 80 hóa đơn khống để kê khai rồi trốn đóng hơn 14,2 tỉ đồng tiền thuế.

Do đo, tổng thiệt hại ở cả hai hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này là hơn 131 tỉ đồng. Đến nay, bị can Vũ Minh Lý đã khắc phục tổng cộng hơn 317 tỉ đồng. Ngoài ra, các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ.