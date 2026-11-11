Lộ tẩy bí mật trong chiếc xe ôtô dừng đỗ bên đường

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Miện về tội "Buôn bán hàng cấm".

Ngày 4-11, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Nam Thụy Anh kiểm tra phương tiện đang dừng đỗ, qua đó phát hiện và bắt giữ Phạm Văn Miện đang điều khiển xe ô tô biển số 17A-436.82 có hành vi mua bán hàng cấm.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 3 thùng carton có tổng trọng lượng 33,1kg, bên trong có chứa 64 quả pháo nổ hình cầu và 3 hộp giấy hình trụ nghi là pháo nổ. Số pháo này được đối tượng cất giấu tinh vi trong xe ô tô cá nhân nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đối tượng cùng số tang vật

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn Miện, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng cùng phương tiện về trụ sở Công an phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Miện thừa nhận hành vi vi phạm, phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được. Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Miện về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương củng cố hồ sơ và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.