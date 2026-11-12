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Pháp luật

Xử phạt 90 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh quần bò nhập lậu

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Hà Linh

ANTD.VN - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại T.P, địa chỉ tại phường Từ Sơn, TP Bắc Ninh vừa bị xử phạt 90 triệu đồng vì kinh doanh hàng lậu.

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Lực lượng chức năng kiểm tra tại Công ty TNHH T.P, phát hiện nhiều hàng hóa vi phạm

Chi cục trưởng Chi cục QLTT Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại T.P số tiền 90 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm trị giá 736 triệu đồng.

Trước đó, ngày 29/10/2026, Đội QLTT số 10 - Chi cục QLTT Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Từ Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại T.P tại phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12.100 sản phẩm quần bò nữ (gồm 11.100 chiếc quần bò ngắn và 1.000 chiếc quần bò dài) không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là 736 triệu đồng.

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Từ khóa:

#hàng giả #hàng lậu

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