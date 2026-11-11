Nhóm cựu cán bộ sở y tế lĩnh án vì nhận tiền khi cấp phép y, dược

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huy (cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù và bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội) 8 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng) bị tuyên phạt 24 tháng tù; Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó trưởng phòng) bị tuyên 25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Việt Phong (cựu thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở Y tế Hà Nội) bị áp dụng 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tiếp đến là Đỗ Thị Hương (cựu chuyên viên Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên 26 tháng tù cho hưởng án treo; Đỗ Đình Long (cựu chuyên viên) bị áp dụng 42 tháng tù và Ngô Thị Hồng Phương (cựu chuyên viên Văn phòng) phải lĩnh phạt 30 tháng tù.

Với tội "Môi giới hối lộ", bị cáo Vũ Thị Bích Ngọc (cán bộ hưu trí) bị tuyên phạt 30 tháng tù; Nguyễn Thị Bích (lao động tự do) bị tuyên 6 năm tù; Bùi Lan Anh (dược sĩ) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Kế đến, các bị cáo Trần Thị Chiến (lao động tự do) bị áp dụng 36 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Hoài (nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) lĩnh 32 tháng tù; Nguyễn Thị Hải Yến (nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) nhận 30 tháng tù.

Sau cùng là các bị cáo Nguyễn Đình An (cựu nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) bị tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo và Đỗ Doãn Tiến (lái xe) 22 tháng tù, xác nhận chấp hành xong hình phạt tù.

HĐXX nhận định, căn cứ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo.

Theo HĐXX, từ năm 2019 đến năm 2024, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng chuyên viên, cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ để "tạo điều kiện", hướng dẫn khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong quá trình thẩm định, cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Tổng số tiền các bị cáo đã nhận hối lộ là hơn 3,5 tỷ đồng.

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đều là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân. Do đó, cần áp dụng những hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, qua đó bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm. Ngoài ra, nhiều bị cáo có quá trình công tác, cống hiến, được tặng thưởng bằng khen, giấy khen; một số bị cáo có gia đình thuộc diện có công với cách mạng.