Khởi tố giám đốc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Bắc Ninh vừa khởi tố bị can Thân Văn Viên (SN 1984), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại xây dựng và vận tải Đức Trí, phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh về việc đã chỉ đạo công nhân đổ hơn 258 tấn chất thải rắn trái quy định.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh khởi tố bị can Thân Văn Viên

Khoảng tháng 10/2026, Viên hợp đồng tháo dỡ công trình nhà ở, dọn mặt bằng và đào móng theo hình thức khoán gọn cho một hộ dân ở phường Việt Yên. Quá trình thực hiện, phát sinh lượng lớn chất thải rắn gồm gạch vỡ, vữa và xà bần. Theo thỏa thuận, Viên có trách nhiệm vận chuyển số chất thải này đến địa điểm khác để giải phóng mặt bằng, sau đó khi cần sẽ đưa trở lại phục vụ san lấp móng, nền nhà.

Mặc dù biết các thửa đất thuộc khu dân cư dịch vụ tổ dân phố Phúc Long có mục đích sử dụng là đất ở, không được phép đổ chất thải rắn nhưng Viên vẫn chỉ đạo máy xúc dọn mặt bằng, sau đó hướng dẫn các lái xe tải đổ chất thải vào các lô đất ở khu dân cư trên nhằm giảm chi phí vận chuyển.

Sau khi phát hiện sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với Công an phường Nếnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 và UBND phường Nếnh tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu giám định và cân xác định khối lượng chất thải. Qua đó xác định tổng số chất thải đã đổ ra môi trường là hơn 258 tấn.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, các thửa đất nơi Viên đổ chất thải xây dựng không phải địa điểm được cấp phép đổ, tập kết chất thải rắn. UBND phường cũng chưa cấp phép hoặc có văn bản đồng ý cho Viên thực hiện việc thu gom, tiếp nhận, vận chuyển, xử lý chất thải.