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Pháp luật

Triệt phá xưởng gia công hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vân (SN 1976, trú tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Ngày 18-5, lực lượng chức năng gồm Đội Quản lý thị trường số 1, số 12 phối hợp cùng Đội 4 (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng) tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vân tại xã Bình Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các công nhân đang thực hiện hành vi cắt vải, in nhiệt và may thành phẩm các mặt hàng quần, áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Nike và Li-Ning.

Tang vật thu giữ gồm 2.350 sản phẩm quần áo thành phẩm các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 400 triệu đồng.

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Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định

Quá trình điều tra xác định, dù nhận thức rõ việc gia công hàng giả mạo nhãn hiệu là vi phạm pháp luật nhưng do mục đích vụ lợi, Nguyễn Văn Vân vẫn trực tiếp chỉ đạo công nhân thực hiện.

Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chấp hành nghiêm quyền sở hữu trí tuệ, làm lành mạnh hóa thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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