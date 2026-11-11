Triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen, lãi suất đến 958%/năm

ANTD.VN - Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thu lợi bất chính hơn 470 tỷ đồng.

Ngày 7-11, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành, thu lợi bất chính hơn 470 tỷ đồng.

Trong thư, đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành, bắt khởi tố 66 đối tượng, thu giữ 50 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 4 công ty để vận hành nền tảng cho vay trực tuyến thông qua website Moneycat.vn và website Tieno.vn, lãi suất cho vay dao động từ 730% đến 958%/năm, thu lợi bất chính số tiền hơn 470 tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần chủ động trong tấn công trấn áp tội phạm, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Hưng Yên; đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. “Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.