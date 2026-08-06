3 nhóm nội dung sửa đổi trong quy định xếp lương nhà giáo

Cụ thể, Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

3 nhóm nội dung lớn dự thảo tập trung điều chỉnh:

Chuẩn hóa hạng chức danh và mã số đối với giáo viên cùng đảm nhiệm một vị trí việc làm

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định việc bổ nhiệm chức danh và áp dụng mã số đối với các trường hợp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và giáo dục thường xuyên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo hoặc đạt trình độ chuẩn đào tạo nhưng thấp hơn yêu cầu thông thường đối với cấp học, ở một số môn đặc thù, được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 20 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP như đối với giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định việc bổ nhiệm chức danh và áp dụng mã số đối với các trường hợp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và giáo dục thường xuyên.

Hệ số lương giữ nguyên như mức đang được hưởng đối với trường hợp chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo hoặc áp dụng bảng lương tương ứng với yêu cầu trình độ đào tạo theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đối với trường hợp đạt trình độ cao đẳng giảng dạy môn học đặc thù theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP.

Đối với các trường hợp giáo viên dạy môn học đặc thù như đã nêu ở trên, dự thảo Thông tư bổ sung quy định bổ nhiệm chức danh giáo viên hạng III và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến 4,89) đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên có bằng cao đẳng được tuyển dụng để dạy các môn học đặc thù như Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Tiếng dân tộc thiểu số.

Khi giáo viên có bằng cử nhân trở lên và bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định thì được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98).

Bổ sung hướng dẫn chi tiết đối với các trường hợp phải bổ nhiệm lại

Dự thảo Thông tư nêu rõ đối tượng bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương là những trường hợp được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao (kể từ ngày 3/11/2015 đến ngày 20/3/2021) sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kì thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 3/11/2015).

Các trường hợp bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương không bao gồm các trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật hoặc chính sách đặc thù của địa phương, cơ sở giáo dục tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận và các trường hợp bổ nhiệm hạng sau khi nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

Dự thảo Thông tư dự kiến hai phương án thực hiện bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương. Mỗi phương án nêu rõ từng đối tượng áp dụng, điều kiện và nguyên tắc cụ thể bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Nhà giáo, Luật Viên chức về bổ nhiệm chức danh, tuân thủ chuẩn nghề nghiệp nhà giáo do Bộ GD&ĐT ban hành.

Khắc phục tình trạng hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng

Dự thảo Thông tư quy định việc bổ nhiệm chức danh giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên từ các quy định cũ sang chức danh mới tương ứng theo quy định của pháp luật, không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các trường hợp giáo viên do căn cứ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp mà phải bổ nhiệm vào hạng thấp hơn thì được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Những trường hợp này được truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.