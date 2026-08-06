Siết quản lý dược liệu, đảm bảo an toàn cho người sử dụng

ANTD.VN - Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dược liệu, tập trung vào các cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền.

Siết chặt quản lý dược liệu, đảm bảo an toàn cho người sử dụng

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược liệu nhằm bảo đảm chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền và an toàn cho người sử dụng.

Theo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền trong thời gian qua, Sở Y tế các tỉnh/thành phố đã tích cực triển khai công tác quản lý chất lượng thuốc nói chung trong đó có dược liệu; công tác quản lý dược liệu đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra và phản ánh của các cơ quan chức năng cho thấy tại một số địa phương vẫn còn tình trạng kinh doanh, lưu thông dược liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; dược liệu chưa bảo đảm chất lượng.

Tình trạng này đặc biệt xuất hiện tại các cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng thuốc cổ truyền, an toàn người bệnh và uy tín của ngành y tế.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng đối với dược liệu, thuốc cổ truyền, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các nội dung, cụ thể:

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, xuất nhập khẩu, bảo quản và phân phối dược liệu trên địa bàn về tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hồ sơ chất lượng, điều kiện bảo quản và việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dược liệu, trong đó tập trung kiểm tra tại cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh dược liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; dược liệu giả; dược liệu không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu dược liệu lưu thông trên thị trường và tại các cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền để kiểm nghiệm.

Phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dược liệu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện bảo quản.

Yêu cầu các cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền chỉ kinh doanh dược liệu có nguồn gốc hợp pháp, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và được cung ứng từ các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định; không kinh doanh dược liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng;

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời báo cáo Sở Y tế và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý;

Duy trì hệ thống quản lý, lưu giữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc, xuất xứ đối với từng dược liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 32/2025/TT-BYT.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền nhấn mạnh việc Sở Y tế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc lựa chọn, sử dụng dược liệu bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả.