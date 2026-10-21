Tăng cường tuần tra đêm, giữ vững bình yên địa bàn

ANTD.VN - Trước yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông, Công an xã Tây Phương, Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ động tuần tra, kiên quyết xử lý vi phạm

Ban đêm là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật, mất an ninh, trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Một số hành vi như điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, tụ tập chạy xe tốc độ cao không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Công an xã Tây Phương triển khai lực lượng tổ chức tuần tra đêm

Công an xã Tây Phương đã chủ động triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát, huy động tối đa lực lượng, tổ chức các tổ công tác hoạt động tại những tuyến đường, khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

Trước tình hình đó, Công an xã Tây Phương đã chủ động triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát, huy động tối đa lực lượng, tổ chức các tổ công tác hoạt động tại những tuyến đường, khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Hoạt động tuần tra được duy trì thường xuyên, tập trung vào các khung giờ cao điểm ban đêm, kết hợp giữa tuần tra công khai và các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an xã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông, nhất là những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn. Trong đó, chú trọng phát hiện người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chất kích thích; người đi xe máy, xe điện không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe theo quy định.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, điều khiển xe với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều hoặc có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn của chính người vi phạm và cộng đồng.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Sự hiện diện thường xuyên của các tổ công tác trên những tuyến đường vào ban đêm giúp tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Phòng ngừa tội phạm, giữ bình yên từ cơ sở

Song song với nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, các tổ tuần tra đêm của Công an xã Tây Phương còn chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Các tuyến đường vắng, khu vực giáp ranh, địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT được tăng cường kiểm tra, rà soát, chủ động nắm tình hình.

Đảm bảo an ninh trật tự những con đường, tuyến phố trên địa bàn

Thông qua hoạt động tuần tra, lực lượng Công an xã kịp thời phát hiện những biểu hiện nghi vấn, chủ động ngăn chặn các hành vi có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng đêm tối, những khu vực ít người qua lại để thực hiện hành vi phạm pháp.

Để công tác tuần tra đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh việc chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tây Phương cũng chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an và người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm những vấn đề phát sinh, cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Thông qua hoạt động tuần tra, lực lượng Công an xã kịp thời phát hiện những biểu hiện nghi vấn, chủ động ngăn chặn các hành vi có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự

Công an xã Tây Phương khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe máy, xe điện và không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm cho người khác.

Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định; chủ động nhắc nhở thanh thiếu niên không tụ tập, đi chơi khuya, tham gia các nhóm có hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an xã Tây Phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, TTATGT tại địa bàn cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, giữ vững bình yên cho mỗi khu dân cư và cuộc sống của nhân dân.