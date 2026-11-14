Làng trẻ em SOS Việt Nam lên tiếng việc chuyển giao về địa phương quản lý

ANTD.VN - Tối 13/11, Bộ Y tế làm rõ thông tin về việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung suy diễn, cho rằng việc chuyển giao hệ thống Làng trẻ em SOS có liên quan đến hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở trẻ em dưới 18 tuổi.

Thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng việc chuyển giao các Làng trẻ em SOS có liên quan đến hoạt động hiến, ghép tạng ở trẻ em dưới 18 tuổi.

Những thông tin thiếu căn cứ đã gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt đối với các gia đình, người thân có con em đang được chăm sóc tại các Làng trẻ em SOS, đồng thời tác động tiêu cực đến tâm lý của trẻ em, đội ngũ nhân viên chăm sóc và các nhà hảo tâm.

Trước những thông tin này, bà Lê Minh Giang, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam khẳng định, việc chuyển giao các Làng trẻ em SOS hoàn toàn không liên quan đến hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Quá trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đã được nghiên cứu, thống nhất giữa các bên và thực hiện trên cơ sở quyết định của cấp có thẩm quyền, với mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em.

Bà Lê Minh Giang cũng nêu rõ, các Làng SOS không được chuyển về Bộ Y tế như một số thông tin trên mạng xã hội. Từ ngày 1/3/2025, chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em được chuyển từ Bộ LĐ-TB&XH trước đây sang Bộ Y tế. Vì vậy, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam được bàn giao về Bộ Y tế quản lý.

Trong khi đó, 8 Làng SOS và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống được bàn giao nguyên trạng cho địa phương quản lý. Việc gán ghép 2 nội dung này là suy diễn, không có căn cứ.

Những thông tin sai lệch này đã gây hoang mang cho các gia đình có con em đang được chăm sóc tại các làng, ảnh hưởng đến tâm lý của các em, của các bà mẹ, bà dì, cán bộ nhân viên và những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Làng trẻ em SOS suốt nhiều năm qua.

Lý giải thêm về nguyên nhân sắp xếp, bà Lê Minh Giang cho hay, việc sắp xếp hệ thống Làng trẻ em SOS xuất phát từ khó khăn về nguồn lực tài chính.

Từ năm 2023, Làng trẻ em SOS Quốc tế điều chỉnh, cắt giảm kinh phí hỗ trợ Việt Nam để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng của chiến tranh, xung đột và khủng hoảng nhân đạo. Nguồn hỗ trợ hiện chỉ còn khoảng 30% tổng kinh phí hoạt động thường xuyên của SOS Việt Nam.

Ngày 19/9/2024, Làng trẻ em SOS Quốc tế gửi công thư đề nghị Bộ LĐ-TB-XH (trước đây) bàn giao 8/17 Làng SOS về địa phương quản lý. Ngày 14/5/2025, tổ chức này tiếp tục gửi đề nghị đến Bộ Y tế, đồng thời đề xuất bàn giao toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống.

Sau khi thống nhất chủ trương và xây dựng phương án, lộ trình thực hiện, tháng 3-2026, Bộ Y tế và Làng trẻ em SOS Quốc tế ký bản ghi nhớ bàn giao 8/17 Làng SOS và 25 cơ sở giáo dục.

Ngày 24/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 735/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, yêu cầu hoàn thành bàn giao trước ngày 30-6-2026.

Đến nay, 5 địa phương gồm Khánh Hòa, Nghệ An, TP Huế, Quảng Trị và Gia Lai đã hoàn thành sắp xếp; Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đang hoàn thiện phương án. Mô hình nhà gia đình SOS tiếp tục được duy trì, bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em ổn định.