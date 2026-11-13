Lắng nghe ý kiến nhân dân, nâng cao hiệu quả bảo đảm ANTT từ cơ sở

ANTD.VN - Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Công an phường Phú Thượng, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân và đánh giá tình hình ANTT, góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở” năm 2026.

Thượng tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Phú Thượng phát biểu tại hội nghị

Lắng nghe nhân dân để đánh giá đúng thực chất công tác

Tham dự hội nghị có đại diện Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH- Công an thành phố Hà Nội; đồng chí Bùi Thế Cường Phó Chủ tịch UBND phường; đại diện lãnh đạo UBMTTQ phường, các phòng ban ngành và 250 đại biểu đại diện cho các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tổ chức đánh giá tình hình ANTT, góp ý trách nhiệm của Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, Công an phường Phú Thượng đã tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2026.

Đây không chỉ là hoạt động sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực mà còn là diễn đàn để người dân trực tiếp tham gia đánh giá chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của lực lượng Công an phường, nhất là vai trò, trách nhiệm của Cảnh sát khu vực trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT và phục vụ nhân dân.

Đồng chí Bùi Thế Cường Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng phát biểu tại hội nghị

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Công an phường Phú Thượng xác định việc lắng nghe ý kiến nhân dân là một trong những kênh quan trọng để đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ. Thông qua những nhận xét, phản ánh trực tiếp từ cơ sở, lực lượng Công an có thêm thông tin đa chiều, nhận diện rõ những mặt đã làm tốt, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, đối với lực lượng Cảnh sát khu vực – những cán bộ thường xuyên tiếp xúc, gần gũi và trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân – ý kiến đóng góp của nhân dân có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ sở để đánh giá tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, khả năng nắm bắt địa bàn, giải quyết các vụ việc phát sinh cũng như hiệu quả phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư.

Thông qua hội nghị, những tập thể, cá nhân có cách làm hay, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, được nhân dân ghi nhận sẽ được biểu dương, nhân rộng. Ngược lại, những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp xúc và ứng xử với nhân dân cũng được nhìn nhận thẳng thắn để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Tiếp thu ý kiến, chuyển thành hành động cụ thể

Tại hội nghị, Công an phường Phú Thượng mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp thẳng thắn, khách quan và mang tính xây dựng của các đại biểu, đặc biệt là đại diện nhân dân tại các tổ dân phố.

Trung tá Nguyễn Văn Thiện – Phó trưởng Công an phường Phú Thượng phát biểu tại hội nghị

Tinh thần xuyên suốt được Công an phường xác định là cầu thị, tôn trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của nhân dân. Mỗi ý kiến đóng góp, dù biểu dương hay phản ánh những mặt còn hạn chế, đều là cơ sở quan trọng để lực lượng Công an tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, việc tiếp thu ý kiến không dừng lại ở hoạt động hội nghị mà cần được cụ thể hóa bằng những chuyển biến trong công tác hằng ngày. Từ lãnh đạo, chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình địa bàn; giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân, không để các vấn đề nhỏ phát sinh kéo dài, trở thành điểm phức tạp về ANTT.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết xây lực lượng Công an cơ sở ngày càng tốt hơn

Cùng với đó, Công an phường chú trọng chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân và các quy trình công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; xây dựng phong cách giao tiếp, ứng xử văn hóa, thân thiện, tôn trọng nhân dân, nhất là trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính.

Kết thúc hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và khẩn trương, Công an phường Phú Thượng khẳng định quyết tâm tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu và nhân dân; tổ chức rà soát, đánh giá từng nội dung, xác định rõ những mặt cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục để triển khai các biện pháp chấn chỉnh phù hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Công an phường Phú Thượng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và những ý kiến đóng góp thường xuyên của nhân dân trong thời gian tới. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng Công an chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác, kịp thời điều chỉnh những mặt chưa phù hợp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị, tinh thần gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân tiếp tục được khẳng định, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an phường Phú Thượng tận tụy, trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ; đồng thời củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn cơ sở.