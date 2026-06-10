Bắt hai đối tượng chống người thi hành công vụ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Mạnh Thắng (SN 2000) và Bùi Văn Đạt (SN 2001, cùng trú tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Chiều 6-6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 12B, đoạn qua xóm Phố Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 28B1-369.83, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển theo hướng từ xã Kim Bôi đi xã An Nghĩa.

Khi được ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi đâm thẳng vào Trung tá Bùi Thanh Tùng đang làm nhiệm vụ. Cú va chạm khiến đồng chí Tùng bị ngã xuống đường, bị thương và phải đưa đi cấp cứu.

Hai đối tượng Bùi Văn Đạt và Bùi Mạnh Thắng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ các đối tượng, đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy cả 2 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, Bùi Văn Đạt là người điều khiển xe mô tô, không có giấy phép lái xe; trong hơi thở có nồng độ cồn 0,036 mg/dl.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.