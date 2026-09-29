ANTD.VN - Thay vì chỉ học tại cơ sở đào tạo, người lao động có thể tham gia lớp học ở địa điểm phù hợp với công việc và điều kiện đi lại.

Bộ GD-ĐT khuyến khích tổ chức lớp học nghề lưu động, tại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nơi sản xuất.

Dự thảo hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho đối tượng người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên vừa được Bộ GD-ĐT công bố ngày 29-9.

Theo dự thảo, để đảm bảo tính khả thi của chính sách thì các địa phương sẽ cần phải khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động ở khu vực nông thôn và người lao động là thanh niên làm căn cứ lập kế hoạch, xây dựng, phân bổ kinh phí và tổ chức thực hiện. Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt ngành, nghề hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

Việc lựa chọn nghề không chỉ dựa vào nhu cầu học nghề mà còn phải gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương. Hằng năm, Sở GDĐT còn căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động tại địa phương để đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề được hỗ trợ khi cần thiết. Dự thảo nêu rõ việc ưu tiên những nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và định hướng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Để phù hợp với điều kiện của người lao động, dự thảo khuyến khích tổ chức lớp học lưu động, tại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nơi sản xuất. Việc đào tạo được định hướng gắn với giải quyết việc làm sau khóa học.

Đây là cách tổ chức đáng chú ý đối với các khóa học ngắn hạn. Thay vì chỉ học tại cơ sở đào tạo, người lao động có thể tham gia lớp học ở địa điểm phù hợp với công việc và điều kiện đi lại. Trường hợp đào tạo tại doanh nghiệp, hợp tác xã, người dạy nghề tham gia giảng dạy phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của cơ sở đào tạo trước và sau khóa học. Trước khi tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cơ sở phải đăng ký thông tin chương trình vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị.

Sau khi người học hoàn thành chương trình, cơ sở cập nhật kết quả đào tạo và việc cấp chứng chỉ vào cơ sở dữ liệu. Người học đủ điều kiện được cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo theo chương trình đã học.