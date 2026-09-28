Học viên nghề có thể chọn thi tốt nghiệp chương trình trung học nghề hoặc Trung học phổ thông

ANTD.VN - Theo Quy chế đào tạo mới trong giáo dục nghề nghiệp, người học được lựa chọn thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục nghề hoặc chương trình giáo dục phổ thông.

Học viên thi tốt nghiệp trung học nghề sẽ thi cả lý thuyết và thực hành nghề

Ngày 28-9, Bộ GD-ĐT thông tin về việc ban hành quy chế đào tạo mới trong giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Quy chế quy định cụ thể việc tổ chức đào tạo và thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề. Chương trình được tổ chức theo niên chế trong 3 năm học liên tục, tương ứng với lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của cấp trung học phổ thông; mỗi năm có 2 học kỳ chính và tối thiểu 35 tuần thực học.

Cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch toàn khóa trên cơ sở kết hợp kiến thức chương trình trung học phổ thông với kiến thức chuyên môn nghề, bảo đảm người học có nền tảng kiến thức phổ thông để tiếp thu kiến thức nghề. Năm học thứ ba được bố trí các nội dung phù hợp để học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn bị cho lựa chọn tiếp tục học tập, đào tạo hoặc tham gia thị trường lao động.

Thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề gồm môn Toán, Ngữ văn, các môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề. Trong đó, chuyên môn nghề được thi cả lý thuyết và thực hành.

Đáng chú ý, người học nếu có nguyện vọng và đáp ứng điều kiện theo quy định được đăng ký dự thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kết quả thi có thể sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn. Việc hoàn thành phần kiến thức chương trình trung học phổ thông cũng là căn cứ để học liên thông lên trình độ cao hơn theo quy định.

Quy chế thống nhất các hình thức, phương thức tổ chức đào tạo, gồm đào tạo chính quy, thường xuyên; đào tạo trực tiếp, từ xa và kết hợp giữa trực tiếp với từ xa.

Đối với đào tạo thường xuyên, người học có thể lựa chọn, sắp xếp thời gian học tập và tích lũy kết quả theo mô đun, tín chỉ phù hợp với điều kiện cá nhân. Văn bằng, chứng chỉ của hình thức đào tạo thường xuyên có giá trị pháp lý như hình thức đào tạo chính quy.

Quy chế quy định cụ thể tỷ lệ dạy học trực tuyến phù hợp với tính chất từng môn học, mô đun. Tỷ lệ tối đa là 30% thời lượng đối với môn học, mô đun thực hành và mô đun tích hợp; 70% đối với môn học lý thuyết chuyên ngành và các môn học chung; một số nhóm ngành, nghề phù hợp với thực hành mô phỏng, nghiệp vụ số có thể tổ chức trực tuyến tối đa 50% thời lượng thực hành. Kết quả học tập trực tuyến được công nhận tương đương với học trực tiếp.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế đào tạo, các quy định nội bộ phù hợp với Quy chế mới.