Mở rộng liên kết đào tạo nghề nghiệp đồng thời với bảo vệ quyền lợi người học

Mở rộng liên kết đào tạo nghề nghiệp giúp học viên tăng cường thực hành.

Ngày 10-9, Bộ GD-ĐT cho biết, Thông tư số 72/2026/TT-BGDĐT quy định về hợp tác, liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ ngày 12/10/2026, thay thế Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH) đem đến nhiều quyền lợi cho học viên.

Đào tạo gắn liền doanh nghiệp: Học đến đâu, làm đến đó

Quy định mới tạo thuận lợi dành cho học viên là mô hình hợp tác được mở rộng giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ. Việc đưa các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo giúp học viên được tăng thời lượng thực hành. Học viên tiếp cận mô hình học tập hiện đại, thực tập trực tiếp tại doanh nghiệp trên các thiết bị, công nghệ mới nhất.

Các chương trình đào tạo theo hình thức "đặt hàng", học viên được hỗ trợ tuyển dụng, giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đội ngũ nhà giáo được bồi dưỡng kỹ năng thực hành và tiếp cận công nghệ mới, giúp bài giảng sát với thực tế sản xuất.

Đặc biệt, các trường nghề được phép liên kết thành lập các khoa, trung tâm đào tạo chuyên môn mà không phát sinh pháp nhân mới. Điều này giúp huy động tối đa nguồn lực về chuyên gia, trang thiết bị tiên tiến, mang lại môi trường học tập chất lượng cao cho người học.

Công khai minh bạch: Bảo vệ tối đa quyền lợi người học

Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT tăng trách nhiệm giải trình của đơn vị chủ trì nhằm loại bỏ tình trạng đào tạo "chui" hoặc mập mờ thông tin. Trước khi tuyển sinh, nhà trường phải đáp ứng đầy đủ điều kiện liên kết và công khai rộng rãi, minh bạch học phí. Toàn bộ thông tin về chương trình học, bằng cấp, địa điểm, hình thức đào tạo và toàn bộ chi phí (học phí, các khoản thu khác) phải công khai rõ ràng trên trang thông tin điện tử của trường.

Thông tin liên kết phải đăng ký và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp trước khi tuyển sinh, giúp học viên dễ dàng tra cứu, xác thực tính pháp lý của khóa học.

Hợp đồng liên kết bắt buộc quy định chi tiết trách nhiệm tiếp tục đào tạo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người học ngay cả khi hợp đồng giữa các bên chấm dứt trước thời hạn.

Tăng cường giám sát để đảm bảo chất lượng thật

Hoạt động liên kết đào tạo sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ từ các Sở GDĐT. Việc quản lý dựa trên dữ liệu điện tử và cơ chế kiểm tra liên tỉnh (giữa nơi đặt trụ sở chính và nơi đặt địa điểm đào tạo) đảm bảo chương trình diễn ra đúng cam kết, giúp học viên yên tâm thụ hưởng chất lượng đào tạo chuẩn hóa, xứng đáng với chi phí đầu tư.

Thông tư số 72/2026/TT-BGDĐT góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động, chia sẻ nguồn lực giữa các bên trong đào tạo nghề; tăng cường gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động; đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.