Xe tải chở cát bị tàu hỏa húc bay khi cố vượt gác chắn, nhiều xe máy bị vùi lấp trong cát

ANTD.VN -Mặc dù gác chắn giao cắt đường ngang-đường sắt đang hạ nhưng chiếc xe tải chở cát vẫn cố vượt đã xảy ra va chạm với tàu hỏa đang đến. Xe tải bị tàu hỏa húc văng xoay ngang, cát đổ ra vùi lấp nhiều xe máy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 7/6, một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại khu vực Km 17+400 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Thường Tín, TP Hà Nội.

Theo đó, lái xe N.M.C (SN 1993, ở Lâm Đồng) điều khiển xe tải chở cát BKS 30B-542.XX lưu thông theo hướng quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt vào đường liên xã thôn Nhị Khê (Thường Tín).

Khi đang băng qua đường sắt, lúc này, hệ thống cảnh báo tự động đang hoạt động, xe tải trên bất ngờ xảy ra va chạm với tàu SE 19 do anh N.X.H (SN 1990, ở Hà Nội) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sài Gòn.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải bị quay ngang, cát trên xe đổ xuống đường rồi vùi lấp 4 xe máy đang dựng ở vỉa hè.

Đầu máy tàu hỏa bị hư hỏng sau cú va chạm với xe tải chở cát vào tối qua

Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến đầu máy tàu hỏa và xe chở cát bị hư hỏng.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng thuộc CSGT Hà Nội và Công an xã Thường Tín đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

CSGT xác định, nguyên nhân sơ bộ do ô tô tải đi qua đường ngang khi hệ thống cảnh báo tự động đang hoạt động, dẫn đến va chạm với tàu SE19.

Hiện, Cục CSGT đã đề nghị Công an Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời xem xét trách nhiệm của người điều khiển xe ô tô tải trong vụ việc.

Trường hợp có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật có thể khởi tố vụ án để xử lý nghiêm, góp phần phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Theo CSGT Hà Nội, từ ngày 15/5 khi mức phạt với lỗi điều khiển xe vượt cảnh báo đường sắt đã được nâng rất cao theo Nghị định 81/2026, ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông đường sắt của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, còn một số trường hợp điều khiển xe máy cố tình tăng ga vượt qua đường ngang hoặc luồn lách qua khoảng trống khi rào chắn đang dần khép lại. Những hành vi này xuất phát từ tâm lý chủ quan, muốn tiết kiệm vài phút di chuyển nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.