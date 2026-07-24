Khắc ghi công ơn các Anh hùng liệt sĩ bằng những việc làm thiết thực

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Công an phường Láng, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Đây là những hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 21-7, Công an phường Láng đã tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại đơn vị. Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, lãnh đạo Công an phường đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước cũng như những đóng góp thầm lặng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để sẻ chia, động viên mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Công an phường Láng tri ân cán bộ, chiến sĩ là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại đơn vị

Tiếp nối các hoạt động tri ân, sáng ngày 22-7, chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Láng và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Đống Đa. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng thành kính dâng hương, dâng hoa tri ân sâu sắc các Anh hùng Liệt sĩ đã cống hiến và hy sinh vì bình yên của đất nước

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sĩ

Mãi mãi khắc ghi công ơn các Anh hùng liệt sĩ – Những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, nguyện phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hưởng ứng Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, chiều ngày 23-7, Công an phường Láng đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hoạt động sinh hoạt chính trị. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ đã xem bộ phim “Mùi cỏ cháy” – tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử và nhân văn, tái hiện chân thực tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh anh dũng của những người lính trẻ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bộ phim không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng xem bộ phim “Mùi cỏ cháy” trong khuôn khổ Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh – Liệt sĩ

Chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Công an phường Láng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, khắc ghi những hy sinh, mất mát to lớn của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.