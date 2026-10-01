Khoảng 4,5 triệu người được tăng trợ cấp xã hội

ANTD.VN - Bộ Y tế cho biết, khoảng 4,5 triệu người được nâng mức thụ hưởng trợ cấp xã hội khi mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng 8%.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế giải đáp các vấn đề báo chí quan tâm

Ngày 1/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về xây dựng, ban hành chính sách y tế tiêu biểu quý IV/2026.

Thông tin tại hội nghị Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Chính phủ ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng, tương ứng tăng 8%.

Theo Thứ trưởng, việc điều chỉnh này trực tiếp nâng mức thụ hưởng cho khoảng 4,5 triệu người, gồm khoảng 2 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và 2,5 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Mức chuẩn mới cũng là căn cứ để tính mức trợ cấp xã hội và các mức hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cùng với việc điều chỉnh mức chuẩn, chính sách mới đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu dùng chung.

Những thông tin đã có sẽ được khai thác, tự động điền vào hồ sơ, góp phần đơn giản hóa thủ tục trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội.

Bên cạnh chính sách trợ giúp xã hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cũng thông tin về kế hoạch triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, điểm mới căn bản là chuyển cách tiếp cận từ chăm sóc y tế sang xã hội hòa nhập.

Kế hoạch đặt mục tiêu hằng năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế; ít nhất 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, can thiệp sớm; khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc cấp dụng cụ trợ giúp.

Đến năm 2030, 100% công trình xây mới thuộc diện quy định phải bảo đảm tiếp cận; 300.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề.

Thông tin về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế, Bộ Y tế cho biết, Nghị định 350/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp ưu đãi nghề hằng tháng từ 30% đến 80%, thực hiện từ ngày 1/1/2026.

Mức 80% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm công tác hồi sức cấp cứu. Viên chức làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức 70% hoặc 80% tùy địa bàn.

Nghị định 192/2026/NĐ-CP điều chỉnh các chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật và chống dịch. Nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản được hỗ trợ hằng tháng bằng 0,5 hoặc 0,7 lần mức lương cơ sở.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc để chính sách được chi trả đúng đối tượng, kịp thời; đánh giá hiệu quả thực hiện và tiếp tục đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% đối với các đối tượng theo lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Nhà nước.

Bộ Y tế đồng thời tập trung hoàn thiện nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến chăm sóc sức khỏe và quyền lợi của người dân.

Cũng theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-BYT về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2026 gồm 60 nhiệm vụ (gồm 04 dự án Luật, 01 Pháp lệnh, 17 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 36 Thông tư).