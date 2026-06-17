Bắt nhóm đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Qua tuần tra kiểm soát, Công an xã Thường Tín, TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 14 giờ ngày 01/6/2026, Tổ công tác Công an xã Thường Tín làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Đan Nhiễm đã phát hiện một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện Lê Duy Đạt (SN 1995; trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) đang ngồi trên xe có cất giấu 1 gói ma túy trong bao thuốc lá. Đạt khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 1 triệu đồng để sử dụng cho bản thân.

Đấu tranh khai thác, cơ quan Công an xác định Nguyễn Trí Phương (SN 1977; trú tại xã Nam Phù, TP Hà Nội) là đối tượng bán ma túy cho Đạt.

Đối tượng Lê Duy Đạt và Nguyễn Trí Phương

Tang vật thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương, cơ quan Công an thu giữ nhiều ma túy tổng hợp, heroin, dụng cụ sử dụng ma túy, cân điện tử. Ngoài ra, tại nơi ở của Phương còn phát hiện 02 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Đạt về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Trí Phương về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.