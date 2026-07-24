Củng cố hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Palestine

ANTD.VN - Chiều ngày 23/7/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Shadi Abu Zarqa, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và tân Đại sứ Palestine Shadi Abu Zarqa.

Chúc mừng Đại sứ Shadi Abu Zarqa đảm nhiệm cương vị mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, với sự am hiểu chuyên môn về pháp luật cùng kinh nghiệm ngoại giao phong phú của mình, ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Palestine là người bạn thân thiết, đối tác tin cậy của Việt Nam từ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cho đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Dù cách xa về địa lý, hai nước có nhiều điểm tương đồng và chung khát vọng về một đất nước độc lập, chủ quyền, phồn vinh, xã hội công bằng và dân chủ.

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà nhân dân Palestine đang phải gánh chịu, đặc biệt là cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động nhằm khôi phục hòa bình, ổn định tại Dải Gaza và toàn khu vực; đồng thời mong muốn đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, tìm ra các giải pháp lâu dài và toàn diện cho tiến trình hòa bình trong khu vực theo luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Về lĩnh vực thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang điểm lại, chuyến thăm Việt Nam của ngài Bộ trưởng Bộ Nội vụ Palestine vào tháng 5/2023 cùng với việc ký kết Bản ghi nhớ về phòng, chống tội phạm là dấu mốc quan trọng, tạo nền móng vững chắc cho hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước.

Để tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bên tích cực thúc đẩy tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội; tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương của khu vực và quốc tế.

Đối với hợp tác chuyên ngành, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Palestine; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia…

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Shadi Abu Zarqa.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm; đặc biệt là các nguy cơ thách thức đến an ninh trật tự của mỗi nước, đồng thời đề nghị Palestine tích cực trao đổi, chia sẻ về tình hình các loại tội phạm khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Shadi Abu Zarqa trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, đồng thời có những đánh giá tích cực về những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Palestine nói riêngNgài tân Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai Bên sẽ tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại mỗi nước cũng như vì sự hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.