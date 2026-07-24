Lan tỏa nghĩa tình tri ân từ những việc làm thiết thực

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Đắc Tiến - Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ thăm hỏi, động viên thân nhân Liệt sỹ và thương bệnh binh trên địa bàn phường

Những phần quà được trao tận tay không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn khẳng định trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an Thủ đô đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì bình yên cuộc sống.

Thực hiện Công văn số 3871/PX01-Đ4 ngày 21-7-2026 của Công an thành phố Hà Nội về việc đôn đốc triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát và tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên thân nhân các liệt sĩ Công an nhân dân đang sinh sống trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Hồng Quang - Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ trao quà thân nhân liệt sỹ và thương bệnh binh trên địa bàn phường

Qua công tác nắm tình hình của lực lượng Cảnh sát khu vực, nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân đã được lập danh sách để tổ chức thăm hỏi chu đáo. Với tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước, ba đoàn công tác của Công an phường đã trực tiếp đến từng gia đình trao những phần quà tri ân và gửi lời thăm hỏi chân tình.

Đoàn công tác số 1 do Trung tá Lê Ngọc Bách - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Công an phường làm Trưởng đoàn; Đoàn công tác số 2 do Trung tá Nguyễn Hồng Quang - Phó Trưởng Công an phường làm Trưởng đoàn; Đoàn công tác số 3 do Trung tá Nguyễn Đắc Tiến - Phó Trưởng Công an phường làm Trưởng đoàn. Tại mỗi gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Công an phường đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các liệt sĩ Công an nhân dân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trung tá Lê Ngọc Bách - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ thăm hỏi trao quà nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ

Không khí các buổi gặp gỡ diễn ra trong sự ấm áp, nghĩa tình. Những lời động viên chân thành cùng sự quan tâm thiết thực đã góp phần động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần để con cháu noi gương, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tri ân năm nay là Công an phường Tây Hồ đã tổ chức trao tặng hơn 1.000 phần quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chỉ huy Công an phường trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Qua đó, góp phần khẳng định truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân luôn khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để bảo vệ cuộc sống bình yên hôm nay.

Công an phường Tây Hồ trao quà tri ân hướng tới kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ. Từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa ấy, tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" tiếp tục được hun đúc, trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân.

Với những hoạt động tri ân giàu ý nghĩa, Công an phường Tây Hồ không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với các gia đình chính sách mà còn góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn gần dân, trọng nghĩa tình và biết ơn những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì bình yên của đất nước.