Iran: Thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Mỹ có thể ký trong vài ngày tới

ANTD.VN - Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tối 13-6 cho biết bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự có thể được ký kết trong vài ngày tới.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Araghchi nói ngay khi văn bản hoàn tất, hai bên sẽ ký số tại mỗi nước rồi công bố công khai.

Theo ông Araghchi, sau khi MoU có hiệu lực, hai bên cam kết không phát động thêm bất kỳ cuộc chiến nào và sẽ bước vào giai đoạn đàm phán thứ hai kéo dài 60 ngày.

Trọng tâm giai đoạn này là chương trình hạt nhân của Iran và việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Về uranium làm giàu cao, ông Araghchi khẳng định lập trường của Tehran: “Cách duy nhất có thể chấp nhận là pha loãng uranium ngay trên lãnh thổ Iran”. Đây được xem là “lằn ranh đỏ” của Iran trong mọi cuộc đàm phán hạt nhân.

Bản MoU dự kiến cũng bao gồm các điều khoản chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon, đồng thời yêu cầu Israel rút khỏi các khu vực đang chiếm đóng.

Ngoại trưởng Iran xác nhận MoU sẽ đề cập việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa hải quân của Mỹ và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran.

Tuy nhiên, Tehran không chấp nhận việc quản lý eo biển quay về “thời kỳ tiền chiến”. Iran sẽ giữ chủ quyền và hiện diện quân sự, nhưng sẽ thiết lập hệ thống pháp lý phù hợp luật quốc tế. Ông Araghchi loại bỏ khả năng thu phí qua lại, song cho rằng việc thu phí dịch vụ là “hợp lý”.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đã tiết lộ nội dung dự thảo thỏa thuận với Mỹ, trong đó khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz.

"Iran không đưa ra cam kết nào trong văn bản này về việc nhượng lại quyền quản lý eo biển hoặc khôi phục lại về tình trạng trước khi cuộc xâm lược quân sự của Mỹ và Israel diễn ra" - Hãng thông tấn Iran IRNA cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-6 cũng cho biết Mỹ đã “vừa đạt được một thỏa thuận tuyệt vời để chấm dứt chiến tranh với Iran” và thỏa thuận dự kiến “trong vài ngày tới”.

Trong những tuần qua, Iran và Mỹ đã trao đổi nhiều đề xuất hòa bình thông qua trung gian Pakistan và đang gấp rút hoàn thiện MoU.

Nếu MoU được ký, đây sẽ là bước hạ nhiệt đầu tiên sau chuỗi không kích giữa Mỹ - Israel và Iran cuối tháng 5. Giai đoạn 60 ngày đàm phán tiếp theo về hạt nhân và trừng phạt sẽ quyết định liệu thỏa thuận có đi đến một hiệp ước cuối cùng hay không.

Eo biển Hormuz vận chuyển 20-30% dầu thô toàn cầu mỗi ngày, nên bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến tuyến hàng hải này cũng tác động trực tiếp đến giá năng lượng và an ninh khu vực.

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