Mỹ bắn hạ 2 máy bay không người lái của Iran

ANTD.VN - Lực lượng Mỹ đã bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) của Iran khi Tehran dường như đang cố gắng tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters.

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“Lưu lượng giao thông qua eo biển vẫn tiếp tục”, quan chức này cho biết vào tối 11-6 theo giờ Washington DC, với điều kiện giấu tên.

Vụ đụng độ mới nhất giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố họ đang sắp đạt được thỏa thuận hòa bình.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận với Iran có thể được ký kết “vào cuối tuần này ở châu Âu”, đồng thời nói rằng eo biển Hormuz sẽ mở “ngay khi chúng ta ký” các văn kiện của “thỏa thuận lớn”. “Toàn bộ Trung Đông đều vui mừng”, ông Trump nói.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói với hãng thông tấn nhà nước IRNA rằng Iran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận với Mỹ. Ông Baghaei cho biết Iran sẽ không thỏa hiệp về “lằn ranh đỏ” ​​của mình trong các cuộc đàm phán.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc ký kết thỏa thuận đều chỉ là suy đoán vì chưa có gì được hoàn tất. Ông Baghaei cho biết phần lớn văn bản đã được hoàn thiện, nhưng Mỹ liên tục thay đổi lập trường của mình trong suốt các cuộc đàm phán.